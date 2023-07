Décision de 28 % sur la TPS "Va anéantir toute l’industrie": Entreprises de jeux en ligne

Les sociétés de jeux en ligne ont déclaré mardi que la perception de 28% de TPS limiterait leur capacité à investir dans de nouveaux jeux, affecterait les flux de trésorerie ainsi que l’expansion des activités.

Le Conseil de la TPS a accepté d’imposer une taxe de 28 % sur les jeux en ligne, les casinos et les courses de chevaux. La taxe serait prélevée sur la valeur faciale totale.

La All India Gaming Federation (AIGF), qui représente des entreprises comme Nazara, GamesKraft, Zupee et Winzo, a déclaré que la décision du conseil était inconstitutionnelle, irrationnelle et flagrante.

« La décision ignore plus de 60 ans de jurisprudence établie et associe les jeux d’adresse en ligne aux activités de jeu. Cette décision anéantira l’ensemble de l’industrie indienne du jeu et entraînera des centaines de milliers de pertes d’emplois et les seules personnes qui en bénéficieront seront antinationales illégales. plates-formes offshore », a déclaré le PDG d’AIGF, Roland Landers.

Il a déclaré que lorsque le gouvernement central a soutenu l’industrie, il est regrettable qu’une telle décision juridiquement intenable ait été prise, ignorant les points de vue de la plupart des États du GoM qui ont étudié cette question en détail.

Les joueurs de jeux en ligne ont demandé à plusieurs reprises au gouvernement et au Conseil de la TPS de prélever 18 % de TPS sur leur segment au lieu des 28 % recommandés par le Groupe des ministres (GoM).

« La mise en œuvre d’un taux d’imposition de 28% entraînera des défis importants pour l’industrie du jeu. Cette charge fiscale plus élevée aura un impact sur les flux de trésorerie des entreprises, limitant leur capacité à investir dans l’innovation, la recherche et l’expansion des entreprises », a déclaré le directeur de l’exploitation d’IndiaPlays, Aaditya Shah. .

Il a également déclaré que les jeux et applications basés sur les compétences engagés dans les paris ou les casinos ne devraient pas être traités de la même manière.

E-Gaming Federation (EGF), dont les membres incluent Games 24×7 et Junglee Games, a déclaré qu’une charge fiscale où les impôts dépassent les revenus non seulement rendra l’industrie du jeu en ligne non viable, mais stimulera également les opérateurs du marché noir au détriment des joueurs légitimes qui paient des impôts. .

« Cela s’ajoute à la perte d’opportunités d’emploi et à l’énorme impact sur les investisseurs de renom qui investissent massivement dans ce secteur émergent », a déclaré le secrétaire de l’EGF, Kumar Shukla.

EGF a affirmé que les jeux en ligne sont différents des jeux d’argent, et la Cour suprême et diverses décisions de la Haute Cour ont réaffirmé le statut des jeux d’adresse en ligne en tant qu’activité commerciale légitime protégée en tant que droit fondamental en vertu de la constitution indienne.

« Alors que l’industrie était assez optimiste avec les nouveaux développements, y compris les modifications des règles informatiques et la mise en œuvre de TDS sur les gains nets, tout cela sera sans objet si l’industrie n’est pas soutenue par un régime progressif de TPS », a déclaré Shukla.

« RIP – Industrie du jeu en argent réel en Inde. Si le gouvernement pense que les gens mettront 100 roupies pour jouer sur une entrée de pot de 72 roupies (28% de TPS brute); et s’ils gagnent 54 roupies (après frais de plate-forme) – ils le feront payer 30 % de TDS sur cela – pour lequel ils auront une piscine gratuite dans leur salon à la première mousson – ne se produit pas ! » Grover a tweeté.

Il a déclaré qu’il était temps pour les fondateurs de startups d’entrer en politique et d’être représentés.

« C’était très amusant de faire partie de l’industrie du jeu fantastique – qui est maintenant assassinée. 10 milliards de dollars ont été gaspillés par cette mousson », a déclaré Gorver.

Le co-fondateur et directeur de PlayerzPot, Mitesh Gangar, a déclaré que le fardeau plus élevé aura également un impact sur l’énorme industrie du jeu du pays et dissuadera de nouveaux joueurs d’entrer dans l’industrie. « La croissance de l’économie du jeu en subira un grand coup et déclenchera des tensions économiques, restreindra la création d’emplois et freinera la croissance économique au sein du secteur », a déclaré Gangar.

La Fédération indienne des sports fantastiques (FIFS) a déclaré que la décision déplacera les utilisateurs vers des plates-formes de paris illégales, ce qui entraînera un risque pour les utilisateurs et une perte de revenus pour le gouvernement.

Deloitte India, partenaire, Shilpy Chaturvedi, a déclaré que le conseil avait proposé d’augmenter le taux d’imposition à 28% et cela également sur le montant d’entrée, en particulier pour les jeux en argent réel.

« En outre, le Conseil du GST a recommandé de supprimer la distinction essentielle entre jeu d’adresse et jeu de hasard, qui a toujours été un facteur déterminant dans l’application du taux d’imposition et de l’évaluation.

Cette distinction a eu sa juste part de défi, non seulement pour la TPS, mais également en vertu des lois réglementaires », a déclaré Chaturvedi.

« Il semble que la distinction entre les jeux d’adresse et de hasard ait été supprimée. C’est un revers pour l’industrie indienne du jeu, car ils s’attendaient à ce qu’au moins le prélèvement soit à la marge et non à sa valeur nominale », a déclaré Shardul Amarchand. Mangaldas et co-partenaire Rajat Bose ont déclaré.

Taxmann, responsable des impôts indirects, Kishore Kumar, a déclaré que la proposition générale de prélever la TPS sur la valeur nominale totale des jeux en ligne mettrait probablement fin au débat en instance sur le « jeu d’adresse » contre le « jeu de hasard ».

« Ce changement mettra le jeu d’adresse au même niveau que les contrats de paris qui sont de la nature des jeux de hasard et des paris », a déclaré Kumar.

Plus tôt, le solliciteur général supplémentaire N Venkataraman avait déclaré que mettre de l’argent sur des événements incertains équivalait à parier.

Il avait également déclaré que certains États commettent une erreur en essayant de faire la distinction entre un jeu d’adresse et un jeu de hasard dans le contexte des paris.

