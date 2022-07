Décision d’avortement pour accélérer le processus pour les cliniques et les patients

MINNEAPOLIS (AP) – Une décision de justice qui a annulé la plupart des restrictions du Minnesota sur l’avortement comme inconstitutionnelles accélérera le processus pour les cliniques et les patients, bien que les prestataires étudient toujours toutes les implications de la façon dont le paysage changera en conséquence.

Deux points clés de la décision de lundi devraient avoir les impacts les plus immédiats. Le juge Thomas Gilligan a annulé la période d’attente obligatoire de 24 heures du Minnesota et l’exigence selon laquelle les deux parents doivent être informés avant qu’un mineur puisse se faire avorter. Son élimination d’une règle selon laquelle seuls les médecins peuvent pratiquer des avortements devrait faciliter davantage l’accès au fil du temps.

“La décision du tribunal de lundi est une excellente nouvelle pour l’accès à l’avortement”, a déclaré Emily Bisek, porte-parole de Planned Parenthood North Central States. “Cela fait sortir le gouvernement et les politiciens de la salle d’examen.”

La décision a une importance nationale plus large car le Minnesota et l’Illinois devraient devenir les seuls États du Midwest où les avortements seront facilement disponibles alors que d’autres États décident de restreindre l’accès à la suite de la décision de la Cour suprême des États-Unis annulant son historique 1973 Roe v. Wade décision le mois dernier. Cela oblige déjà les patientes à parcourir de longues distances pour se faire avorter.

Les prestataires d’avortement du Minnesota avaient déjà constaté une augmentation du Texas, de l’Oklahoma et de l’Alabama avant même la décision de la Haute Cour. Ils disent qu’il est trop tôt pour analyser à quel point la décision de lundi pourrait accélérer cela. Mais ils conviennent que cela les aidera grandement à faire face.

“C’est un peu surréaliste”, a déclaré Laurie Casey, directrice exécutive de We Health Clinic à Duluth, expliquant la baisse soudaine de toutes les charges administratives que la clinique devait affronter avant lundi. Les changements signifient que les patients cherchant à avorter pourront souvent les obtenir plus tôt, a-t-elle ajouté.

Le plus grand changement est peut-être que les patients n’ont plus besoin de prendre deux rendez-vous avec un médecin pour se conformer à la période d’attente de 24 heures, pendant laquelle les cliniques devaient fournir aux patients des informations et des conseils mandatés par l’État. Un seul suffit désormais. Et la fin de la notification parentale signifie moins de délais pour les mineurs, qui ont parfois dû saisir la justice pour obtenir une exception.

“C’est vraiment formidable du point de vue du patient, et du nôtre aussi”, a déclaré Jackie Dilworth, porte-parole de la clinique Whole Woman’s Health à Bloomington.

Bisek a déclaré que Planned Parenthood North Central States – qui opère dans le Minnesota, les Dakotas, l’Iowa et le Nebraska – connaît un «effet domino» compliqué alors que les restrictions prennent effet dans tout le pays, y compris des interdictions dans les Dakotas et le Wisconsin avec l’Iowa et le Nebraska devrait suivre . Le groupe régional s’attend toujours à voir la poussée augmenter jusqu’à 25% dans ses cliniques du Minnesota. Mais elle a noté que l’avortement reste légal pour le moment dans l’Iowa et le Nebraska, ralentissant l’impact.

Pourtant, ils connaissent déjà une augmentation d’environ 50% des demandes de renseignements adressées à son centre d’appels par des patients qui se demandent où ils peuvent aller et quelle clinique leur convient le mieux, a déclaré Bisek.

Les fournisseurs du Minnesota avaient déjà averti qu’ils étaient confrontés à des pénuries de personnel en raison de la demande croissante de l’extérieur de l’État et de la pénurie plus large de travailleurs médicaux au milieu de la pandémie.

Dilworth a déclaré que la fin de la règle réservée aux médecins apporterait probablement un soulagement en élargissant le bassin de personnel qualifié pour inclure des «cliniciens en pratique avancée», qui comprennent des assistants médicaux, des infirmières praticiennes, des infirmières autorisées en pratique avancée et des infirmières sages-femmes certifiées. Ils sont déjà autorisés à pratiquer des avortements dans d’autres États, a-t-elle déclaré. Ils peuvent facilement se qualifier pour distribuer les pilules pour les avortements médicamenteux et même effectuer certains avortements chirurgicaux.

Mais les responsables des cliniques du Minnesota décident toujours comment ils pourraient utiliser ces professionnels pour renforcer leur personnel, étant donné que leur recrutement et leur formation prendront du temps.

Le Minnesota compte désormais huit principaux fournisseurs d’avortement, concentrés dans le Minneapolis-St. Région de Paul, Duluth et Rochester, bien que Planned Parenthood ait fourni un nombre croissant d’avortements médicamenteux par télémédecine aux femmes ayant des adresses au Minnesota, tout comme un autre fournisseur, Just the Pill.

Shayna Walker, directrice exécutive de Our Justice, l’un des plaignants dans le procès qui a conduit à la décision de lundi, a déclaré que la fin de la règle réservée aux médecins a le potentiel d’augmenter à la fois le nombre de prestataires et leur répartition géographique. Mais elle a dit que cela aiderait si les écoles de médecine offraient plus de formation à l’avortement pour les praticiens avancés.

“Il y a environ 95 comtés du Minnesota qui n’ont pas accès à des prestataires d’avortement, a déclaré Walker, dont le groupe aide les patientes à avorter et à payer les frais d’hébergement. “Maintenant, avec plus de prestataires, idéalement, les patients peuvent être vus dans leurs propres communautés.”

Une question toujours en suspens qui pourrait affecter l’accès futur est de savoir si l’État fera appel de l’ordonnance de lundi. Il a 60 jours pour décider, a déclaré le porte-parole John Stiles.

Le procureur général Keith Ellison, partisan du droit à l’avortement, a longtemps déclaré qu’il était obligé de défendre les lois de l’État contre le procès, même s’il n’était pas d’accord avec les restrictions. Mais il a déclaré aux journalistes lundi qu’il n’était pas nécessairement obligé de faire appel.

Steve Karnowski, l’Associated Press