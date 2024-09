Décision d’Apple concernant la mise à jour : Google ridiculise l’iPhone alors que la mauvaise nouvelle est confirmée

Google attaque à nouveau l’iPhone sur RCS. NurPhoto via Getty Images

Il y a quelques semaines, la publicité d’attaque d’Apple contre Google est apparue sur nos écrans, avec le remake court du fabricant d’iPhone du roman d’Alfred Hitchcock «Les oiseaux » en dénonçant les lacunes de Chrome en matière de confidentialité et en poussant les utilisateurs à se tourner vers Safari. Alors qu’iOS 18 arrive sur des millions d’iPhones dans le monde, Google a publié sa propre vidéo ridiculisant la mise à jour.

L’iOS 18 d’Apple se concentre davantage sur ce qui manque que sur ce qui a été publié : Apple Intelligence n’est pas encore disponible et RCS ne dispose pas du chiffrement complet auquel les utilisateurs s’attendent. Google et GSMA, l’organisme de normalisation mobile, ont tous deux promis que la sécurité de bout en bout était en route, mais pas pour bientôt. Cette mauvaise nouvelle frappe désormais les utilisateurs, avec Le Washington Post avertissement que RCS laisse « les discussions avec les amis Android toujours [with] « La sécurité et d’autres compromis qu’Apple aurait pu éviter. »

Ainsi, même si les utilisateurs d’Apple iMessage bénéficient désormais d’une expérience améliorée lorsqu’ils échangent des SMS avec des utilisateurs d’Android en dehors du jardin clos de l’iPhone, il s’agit d’une avancée majeure par rapport à ce qui est actuellement proposé par WhatsApp (en particulier) ainsi que par d’autres messageries over-the-top entièrement sécurisées : Signal et Facebook Messenger, par exemple.

Le RCS semble être un sujet sensible pour Apple. L’entreprise a surpris tout le monde avec son revirement il y a un an, après avoir longtemps résisté aux appels pour que le RCS soit intégré aux iPhones. Et sa version iOS 18, malgré le plaisir de disposer de meilleures images et d’indicateurs de frappe, semble très rudimentaire. Il est encore difficile de dire ce que l’entreprise pense vraiment de cette décision.

Google a fait pression pour que Apple fasse honte à son concurrent et a rapidement accueilli la décision favorablement. Mais sa dernière vidéo Pixel versus iPhone met en avant les problèmes de communication d’Apple, le temps qu’il a fallu pour passer à l’action et tout ce qu’il reste à faire. « Maintenant que l’iPhone dispose enfin du RCS », déclare Pixel, « nous avons fait une percée », ce à quoi iPhone répond, « même si je sais qu’il me reste encore du travail à faire ».

Le RCS est plus important pour Google qu’Apple. Malgré tous ses efforts, Google n’a pas réussi à transformer sa plateforme Messages en un équivalent d’iMessage pour Android. Que ce soit pour sa simplicité, sa sécurité ou simplement pour son cachet de bulle bleue, iMessage reste dans une catégorie à part, du moins aux États-Unis. Se moquer de la mise à jour RCS de l’iPhone est un terrain dangereux pour Google, qui a beaucoup plus à perdre.

Les utilisateurs d’Android ont longtemps privilégié WhatsApp, et Google estime depuis longtemps qu’il a besoin qu’Apple mette à niveau sa messagerie multiplateforme pour avoir une chance de changer cela. L’ironie pour Apple est que son bastion américain iMessage a été attaqué par WhatsApp de Meta cette année comme jamais auparavant. Mark Zuckerberg lui-même a mené les célébrations lorsque son principal service de messagerie a dépassé les 100 millions d’utilisateurs aux États-Unis en juillet.

Ironiquement, le passage d’Apple au RCS a contribué à alimenter la dernière campagne de WhatsApp qui, sans surprise, promeut la messagerie multiplateforme entièrement sécurisée et entièrement privée qu’elle apporte d’une manière que personne d’autre ne peut faire de manière aussi transparente et efficace.

Publicité sur la confidentialité de WhatsApp à New York, été 2024 @UKZak

Et cela sera évident dans les semaines à venir pour les millions d’acheteurs d’iPhone 16 qui transfèrent WhatsApp de leur ancien téléphone vers leur nouveau. Au fil des ans, cette opération est devenue beaucoup plus transparente et est désormais aussi simple que n’importe quelle autre application et données sur le téléphone, malgré l’enclave de bout en bout dans laquelle elle opère. Beaucoup de ceux qui font la même chose avec Signal auront constaté tout le contraire. Un transfert de données de plusieurs heures qui met la patience à l’épreuve à tel point que beaucoup auront dû recommencer à zéro..

Dans l’ensemble, le danger pour Google en particulier est que RCS atterrit à plat après le buzz de la nouveauté de certaines images non floues et des éclipses de frappe. Comme je l’ai déjà mentionné, on ne sait pas quel problème RCS sur iPhone résout, avec WhatsApp et la nouvelle mise à niveau pour permettre les chats tiers, il ne fait pas mieux et de manière plus sécurisée.

Le RCS, en tant que mise à niveau des SMS, est étroitement lié aux réseaux et opérateurs mobiles. Cela semble être une façon archaïque d’aborder la messagerie entre smartphones. À mon avis, cela soulèvera désormais des questions sur les meilleures façons de proposer des options aux utilisateurs et poussera à une collaboration plus étroite entre Apple et Google, plutôt qu’à une dépendance au protocole standard. Mais même si Google le ferait probablement, rien n’indique pour l’instant qu’Apple veuille jouer le jeu.