Décision à venir dans la bataille judiciaire de Jordan Peterson avec l’Ordre des psychologues de l’Ontario

Jordan Peterson découvrira mercredi si l’Ordre des psychologues de l’Ontario a outrepassé ou non ses efforts pour le sanctionner pour une série de commentaires publics controversés.

Le collège a ordonné à Peterson – qui a acquis une renommée internationale pour ses livres et conférences d’auto-assistance à succès – de payer pour suivre un programme de formation aux médias, affirmant que certains de ses tweets pourraient « dégrader » la profession et même soulever des questions sur ses capacités en tant que un psychologue.

Peterson a refusé de le faire, arguant que les tweets cités par le collège ont rien à voir avec le métier de psychologue. Il a demandé une révision judiciaire et déposé un « avis de question constitutionnelle » auprès de la Cour supérieure de l’Ontario concernant la validité constitutionnelle de certains règlements administratifs de l’Ordre.

L’affaire a également soulevé des questions plus larges sur la liberté d’expression et sur la question de savoir si le collège outrepasse son autorité en pénalisant le psychologue controversé pour ses opinions.

Peterson, professeur émérite au département de psychologie de l’Université de Toronto, a suscité la controverse sur ses opinions sur les femmes, la masculinité et l’identité de genre, notamment en refusant d’utiliser les pronoms préférés des gens.

Le collège, qui a refusé de commenter publiquement l’affaire, a ouvert une enquête sur Peterson après avoir reçu des plaintes du public concernant des déclarations qu’il avait faites sur X, anciennement Twitter, et sur le Expérience Joe Rogan podcast. Vous pouvez en savoir plus sur les commentaires qui ont déclenché la bataille judiciaire dans cette histoire.

Après un examen, un panel du collège a conclu que la conduite de Peterson « présente des risques modérés pour le public », ce qui inclut le potentiel de « saper la confiance du public dans la profession de psychologue et la confiance dans la capacité du collège à réglementer la profession dans l’intérêt public . »

Le panel a déclaré qu’il reconnaissait que Peterson avait un droit constitutionnel à la liberté d’expression mais, en tant que membre du collège, il était tenu de maintenir ses normes professionnelles.

Peterson dit qu’il mérite de conserver sa licence

Peterson a déclaré à CBC News en janvier qu’il n’avait pas l’intention d’abandonner son combat avec l’organisme de réglementation, accusant le collège de tenter de contrecarrer son discours et de le discipliner pour ses opinions politiques.

Il a ajouté qu’il ne soignait plus les patients et que sa carrière était plutôt axée sur les commentaires sociaux et politiques. De même, il ne donne pas régulièrement de cours à l’U de T.

Cependant, Peterson a déclaré qu’il souhaitait conserver sa licence.

« Je le mérite. Je l’ai mérité. Je n’ai rien fait pour justifier sa suspension, et je ne veux pas donner leurs os aux hyènes », a-t-il déclaré.

La cour divisionnaire de l’Ontario devrait publier sa décision dans l’affaire mercredi.