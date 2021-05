Décision à venir aujourd’hui sur son avenir sur les réseaux sociaux

Quatre mois après son éviction de Facebook et Instagram, l’ancien président Donald Trump apprendra mercredi s’il peut renouer avec des dizaines de millions d’adeptes ou être définitivement exclu des deux plateformes de médias sociaux.

Un retour sur Facebook serait une aubaine pour la sensibilisation et la collecte de fonds si Trump se présente à nouveau à la présidence en 2024. En 2016 et en 2020, Trump a fait appel à Facebook pour dynamiser sa base et lever des fonds pour sa campagne.

Quelle que soit la décision du Conseil de surveillance quasi-indépendant de Facebook, il est certain de déclencher une vague de fureur, que ce soit de la part des conservateurs qui ont accusé les principales entreprises technologiques du pays de censurer Trump ou des libéraux qui disent que les mensonges électoraux de l’ancien président représentent toujours une menace dangereuse. .

« De la décision pré-électorale de Twitter d’enterrer l’article du New York Post sur Hunter Biden, aux interdictions postélectorales du président de l’époque Donald Trump, en passant par la déplatformance de Parler, les entreprises de technologie font preuve de force en tant qu’arbitre non élu de ce que les Américains peuvent – et ne peut pas – voir », a écrit Douglas Blair, un assistant administratif pour les communications à la Heritage Foundation, le mois dernier.

Le groupe conservateur a déclaré mardi qu’il rejetait les dons à six chiffres de Facebook et Google en 2020 et s’était engagé à ne plus accepter le soutien financier des grandes entreprises de la technologie « tant qu’ils continueraient de supprimer les points de vue conservateurs ».

Avant la détermination du Conseil de surveillance de Facebook, le président national de la NAACP, Derrick Johnson, a qualifié Trump de «l’une des plus grandes menaces à la démocratie américaine de l’histoire moderne».

« Nous avons poussé le Conseil de surveillance de Facebook à faire ce qui est juste pour protéger les personnes et le pays que l’ancien président mettait en danger », a-t-il déclaré mardi dans un communiqué. « Nous surveillerons l’annonce de la décision demain matin. Facebook a l’opportunité de mettre fin à l’ère dans laquelle il alimente l’extrémisme, la division et l’insurrection. »

Les observateurs qui ont suivi de près les décisions précédentes du Conseil de surveillance affirment qu’il est fort possible qu’il se prononce en faveur de Trump.

Trump a perdu son lien direct avec ses partisans lorsqu’il a été expulsé des principales plateformes de médias sociaux du pays à la suite de l’attaque du Capitole. Il s’est plutôt appuyé sur un patchwork de communiqués de presse et de messages personnels, d’interviews télévisées, de courriels et d’appels automatisés pour atteindre les supporters.

Il a également parlé de créer sa propre plateforme de médias sociaux. Mardi, il a lancé une page Web, «Du bureau de Donald J. Trump», qui lui permettra à terme d’être en contact direct avec ses partisans.

L’interdiction de Trump est le cas le plus important à ce jour pour le Conseil de surveillance, avec des implications politiques de grande portée pour la nation. La décision du conseil d’administration pourrait également influencer la manière dont d’autres plateformes de médias sociaux traiteront le discours des dirigeants mondiaux à l’avenir.

Facebook a gelé les comptes de Trump à la suite de l’attaque du 6 janvier contre le Capitole. À l’époque, Facebook avait déclaré que deux publications faisaient l’éloge de l’attaque en violation des règles de l’entreprise.

Zuckerberg a accusé Trump d’avoir tenté de « saper la transition pacifique et légale du pouvoir à son successeur élu, Joe Biden » et a déclaré que la suspension le lendemain de la prise d’assaut du Capitole par les partisans de Trump était nécessaire pour réduire le risque de violence jusqu’à l’investiture de Biden. La société a ensuite renvoyé la décision finale sur la suspension de Trump à son conseil de surveillance.

Une décision était attendue pour le 20 avril, mais le conseil a prolongé le délai de 90 jours, invoquant le volume élevé de commentaires du public. Le conseil a reçu des milliers de commentaires au cours de la période de participation du public et un appel de l’ancien président lui-même.

YouTube et d’autres sociétés de médias sociaux ont également suspendu indéfiniment le compte de Trump. Snapchat et Twitter ont définitivement interdit Trump. Trump avait plus de 88 millions d’abonnés sur Twitter lorsque son compte a été supprimé.

Son compte sur YouTube est toujours actif, mais Trump ne peut pas télécharger de nouvelles vidéos. La PDG de YouTube, Susan Wojcicki, a déclaré en mars que l’interdiction de Trump serait levée «lorsque nous déterminerons que le risque de violence a diminué».

Trump, qui a perdu sa candidature à la réélection il y a six mois, continue de revendiquer une fraude électorale. « L’élection présidentielle frauduleuse de 2020 sera, à partir de ce jour, connue sous le nom de THE BIG LIE! » Trump a déclaré mardi dans un communiqué.

«Nous devons rester inquiets du fait que des décisions de cette nature sont prises par des sociétés non élues et non responsables et leurs évaluateurs auto-désignés», a déclaré Elizabeth Renieris, directrice fondatrice du Notre Dame-IBM Technology Ethics Lab à l’Université de Notre Dame. .