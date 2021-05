Décidez-vous si vous souhaitez vous rendre dans les pays de la liste Ambre, dit le ministre

Les gens devraient décider eux-mêmes s’ils doivent se rendre dans les pays de la liste Ambre pour des vacances en vertu de la réglementation Covid-19, a déclaré un ministre du gouvernement.

Au milieu de la confusion sur les conseils officiels sur la question, Gillian Keegan a déclaré que le fait de suivre ou non les directives était une question de « responsabilité personnelle ».

Boris Johnson a mis en garde mardi contre les vacances dans des destinations figurant sur la liste orange, tandis que le secrétaire à l’environnement George Eustice a déclaré que les gens pourraient se rendre chez eux pour voir leur famille et leurs amis.

Il y a eu davantage de confusion après que le ministre de la Santé James Bethell a qualifié les voyages à l’étranger de «dangereux» et a déclaré que «voyager n’est pas pour cette année».

Mais il a de nouveau été apparemment contredit par le ministre du Cabinet Simon Hart, qui a terminé le message mitigé de mardi en déclarant: « Certaines personnes pourraient penser que des vacances sont essentielles. Je peux penser à beaucoup de gens qui pensent cela. »

conseillé Météo au Royaume-Uni: les dernières prévisions du Met Office Inside Politics: Dominic Cummings menace de révéler les secrets de la crise de Covid Brexit News – Live: Des milliers de citoyens de l’UE au Royaume-Uni perdront leur statut juridique alors que le Premier ministre soutenait l’accord sans droits de douane avec l’Australie

Interrogée sur les conseils jeudi matin, la ministre des compétences, Mme Keegan, a déclaré à Sky News: « Le public britannique a été formidable à la fois pour obtenir le vaccin et, vous savez, adhérer à toutes les règles de verrouillage.

« Mais, vous savez, cette première étape est la première étape de la prochaine étape du voyage. Et nous pensons que c’est la bonne étape. »

Interrogée spécifiquement sur la liste orange, elle a ajouté: « Ce sont des directives du gouvernement. Vous savez, nous n’avons pas légiféré pour interdire aux gens de partir en vacances.

« Et comme pour beaucoup de ces choses que nous avons eues tout au long de la pandémie, il s’agit de vraiment compter sur le grand public britannique pour être sensé et regarder les conseils que nous avons mis en place et prendre ses propres décisions. »

Mais faisant écho aux commentaires du Premier ministre, elle a averti: « Nous ne conseillerions pas de partir en vacances dans les pays de la liste orange ».

Pendant la pandémie, le gouvernement a divisé les pays en catégories de liste rouge, orange et verte – avec une échelle mobile de restrictions pour chacune.

Plus suit …