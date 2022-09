Nous avons compris. Acheter des produits de bien-être peut être un cauchemar. Il semble y avoir un produit pour tout ce à quoi vous pouvez penser, ce qui rend la décision beaucoup plus difficile à prendre. Cependant, si vous recherchez le meilleur collagène, voici ce que vous devez savoir.

Le collagène est un élément constitutif essentiel du corps humain. Cette protéine est fondamentale dans construire notre peau, nos os et nos tissus conjonctifs. L’élasticité de la peau et la durabilité des tendons (pour ne citer que quelques zones d’impact) dépendent de la quantité correcte de collagène sain. Au fil du temps, notre corps devient moins efficace pour produire du collagène, et le collagène que nous avons déjà commence à se dégrader. Les gens atténuent ce problème en utilisant un régime alimentaire ou des suppléments pour augmenter la production de collagène. Mais comprendre la différence entre le collagène et les peptides de collagène peut être essentiel pour fournir à votre corps ce dont il a besoin.

Qu’est-ce que le collagène ?

Le collagène est la protéine la plus abondante produite par notre corps. Il est composé de trois chaînes d’acides aminés disposées en un motif en hélice que l’on retrouve dans nos muscles, nos tendons, notre cartilage, notre peau et nos os. La glycine, un acide aminé, est présente dans la plupart des chaînes de collagène, la proline et l’hydroxyproline étant également courantes. En plus d’être un élément fondamental, le collagène est plus particulièrement utile pour des choses comme la réparation des tissus et une réponse immunitaire saine.

Il existe 28 types de collagène nous savons. Parmi ces nombreux types de collagène dans le corps, type I et III constituent l’importante majorité. En vieillissant, notre collagène se décompose plus rapidement et notre corps devient moins efficace pour en produire plus. (C’est l’une des causes du vieillissement cutané.) D’autres facteurs qui contribuent au déclin du collagène comprennent le tabagisme, la pollution de l’environnement, la consommation excessive d’alcool et les carences en nutriments.

A quoi sert le collagène ?

À mesure que nous vieillissons, notre collagène se décompose à un rythme plus rapide, aggravé par une diminution de la production, il est donc important de faire attention à notre apport en collagène. Bien que cela soit important pour la santé globale du corps, il existe de nombreux avantages spécifiques que les gens peuvent rechercher. Par exemple, des niveaux de collagène sains aident à maintenir la santé des cheveux, de la peau, des os et des articulations. Cependant, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour comprendre comment efficacement les suppléments de collagène aident à réparer les tissus.

Les tendons dépendent collagène pour la force et la durabilité et peut s’affaiblir avec l’âge. La prise de suppléments peut aider à renforcer les tendons et d’autres parties des articulations. Le collagène constitue également une partie importante de notre masse osseuse, et les gens perdent souvent de la masse osseuse à un âge avancé. Dans certains cas, l’augmentation de l’apport en collagène par le biais de suppléments peut aider à atténuer cela.

Que sont les peptides de collagène ?

Les peptides de collagène, également appelés Collagène hydrolysé, sont des fragments de collagène d’origine animale qui sont décomposés par un processus appelé hydrolyse. Quand le le collagène est hydrolyséil devient plus biodisponible – le corps est plus efficace pour l’absorber.

Les peptides de collagène aident à produire de nouvelles protéines de collagène et à réparer celles qui existent déjà. Bien que la recherche approfondie sur ces suppléments soit relativement nouvelle, des études commencent à faire des découvertes prometteuses. Par exemple, cette étude a révélé que les suppléments de peptides de collagène peuvent contribuer à amélioration de nombreux traits de la santé de la peau.

Ioulia Lisitsa/Getty Images



Que font les peptides de collagène ?

Il existe de nombreux avantages présumés des suppléments de peptides de collagène, bien que seuls quelques-uns aient fait l’objet de recherches sérieuses. Parmi ces potentiels les avantages incluent des améliorations au vieillissement de la peau et à l’arthrose. Bien que ces peptides soient principalement consommés pour réparer le collagène endommagé, ces suppléments peuvent également aider à résoudre d’autres problèmes de santé tels que :

Quelle est la différence entre le collagène et les peptides de collagène ?

Une différence clé entre le collagène et les peptides de collagène est que l’un est une forme décomposée de l’autre. Les peptides de collagène sont fabriqués en décomposant le collagène animal par hydrolyse. Ainsi, alors que le collagène est une protéine complète, les peptides de collagène sont des fragments de cette protéine.

Le collagène entier est difficile à digérer ou à absorber pour le corps, tandis que les peptides de collagène sont nettement plus accessibles pour le corps. Lorsque vous prenez un supplément de collagène entier, votre corps ne pourra en utiliser qu’une petite partie par rapport à un supplément de peptides de collagène. Cette différence de biodisponibilité est la force motrice des peptides de collagène en tant qu’alternative au collagène.

Svittlana/Getty Images



Il est important de souligner que la valeur des peptides de collagène réside dans leur capacité à aider l’organisme à se réparer ou à produire du collagène. Ainsi, bien que les peptides de collagène puissent être un bon moyen d’y parvenir, l’objectif final est un collagène entier et sain.

Quel est le meilleur : Collagène ou peptides de collagène ?

Bien que l’objectif final puisse être le collagène, la meilleure façon d’y parvenir pourrait être d’utiliser des peptides de collagène. En raison de la faible biodisponibilité du collagène et de la biodisponibilité relativement élevée des peptides de collagène, ces derniers peuvent être plus bénéfiques pour les personnes cherchant à en récolter les bénéfices.

Bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires pour déterminer la gamme complète des avantages offerts par les suppléments de collagène et de peptides de collagène, les preuves préliminaires semblent soutenir l’utilisation de peptides de collagène. Cependant, il est important de se rappeler qu’il existe différents types de collagène et que les suppléments se présentent sous différents formats.

Types de suppléments de collagène et de peptides de collagène

Les peptides de collagène reflètent le type de collagène utilisé pour les fabriquer. Le collagène bovin et marin sont deux exemples de sources courantes de collagène utilisées pour fabriquer des suppléments de peptides de collagène. Les deux sources fournissent un collagène de type I abondant, tandis que le bovin fournit également un type III important.

Le collagène est recueilli à partir de différents animaux, les bovins, le porc, la volaille et les animaux marins étant parmi les sources les plus courantes. Une fois extrait, le collagène peut être transformé directement en suppléments de collagène, décomposé en peptides de collagène ou partiellement décomposé en gélatine.

Des suppléments de collagène et de peptides de collagène peuvent être trouvés sous forme de poudre, de pilule et de liquide. Chacun de ceux-ci contient du collagène ou ses parties fragmentées. Les pilules sont souvent identiques à la forme de poudre mais placées dans une capsule de pilule. Cependant, il existe une différence entre la poudre et le liquide. La poudre a tendance à avoir une concentration plus élevée de collagène ou de peptides.

Dans le même temps, les formes liquides revendiquent souvent des taux de biodisponibilité plus élevés mais des concentrations plus faibles. En fin de compte, le choix est une préférence, mais si un type de supplément ne donne pas de résultats, vous pourriez réussir avec un autre.

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.