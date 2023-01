Décider de vivre pleinement l’Année du Lapin

6. L’histoire de Zhongguancun, la Silicon Valley chinoise, expliquée. (Filaire $)

7. Une banque publique chinoise à Hong Kong attire de nouveaux clients du continent avec la possibilité de se faire vacciner avec l’ARNm. (Financial Times $)

Perdu dans la traduction

La nouvelle année est pour de nouveaux changements, et comme l’a rapporté la publication technologique chinoise Baobian, de nombreux travailleurs chinois de la Big Tech quittent l’industrie et réfléchissent à la façon dont ils ont fini par occuper des “emplois de conneries” inutiles.

Même si l’industrie technologique du pays est relativement jeune, ces entreprises, comme leurs homologues occidentales, sont devenues de gigantesques sociétés chargées de bureaucratie et d’une faible efficacité. L’une des principales sources de frustration des membres du personnel est le sentiment qu’ils passent des mois à travailler sur des changements de produits insignifiants qui pourraient faire l’objet d’un veto à la dernière minute. Par exemple, faire un simple changement de conception d’interface utilisateur nécessite deux semaines de recherche d’opposition, et il y a peu d’originalité dans le produit final. Certains travailleurs ont également le sentiment de perdre leur objectif personnel tout en aidant l’entreprise à optimiser ses machines lucratives.

Luyi, qui a travaillé pour Tencent, Alibaba et ByteDance à différents postes, a estimé qu’elle poursuivait des chiffres abstraits basés sur des analyses de données peu fiables et n’obtenait finalement rien. L’année dernière, elle a finalement décidé de quitter l’industrie technologique et est allée travailler pour une galerie d’art à Pékin. « Lorsque j’organise avec succès une exposition d’art, il y a un immense sentiment d’accomplissement. Je peux avoir beaucoup de retours positifs sur la scène », a-t-elle déclaré. C’est le sentiment qui lui manquait lorsqu’elle travaillait dans Big Tech.

Encore une chose

Pour célébrer le passage de l’Année du Tigre à l’Année du Lapin, un zoo de l’ouest de la Chine a organisé vendredi une cérémonie au cours de laquelle un petit tigre et un lapin ont été placés sur la même table. Mais la vidéo a été rapidement coupée lorsque le tigre s’est emparé du cou du lapin, le correspondant a commencé à crier de panique et la scène a sombré dans le chaos. Heureusement, le lapin aurait été indemne. Sinon, cela aurait été un terrible présage pour la nouvelle année.