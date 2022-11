Décider d’avoir un bébé au milieu de la crise climatique : quoi que vous ressentiez, vous n’êtes pas seul

La Le dilemme du bébé climatique sera diffusé le vendredi 25 novembre à 21 h sur CBC et est maintenant diffusé sur CBC Gem.

Avez-vous déjà ressenti un mélange de joie et de tristesse en regardant le visage d’un enfant ? À première vue, leur adorableness suscite la joie. Mais ensuite, vous pensez aux pénuries d’eau, aux conditions météorologiques extrêmes et à l’aggravation des inégalités que les gros titres effrayants sur le climat nous disent constamment pour leur génération, et c’est là que réside le chagrin.

La crise climatique mondiale affecte la façon dont les jeunes se sentent à l’idée d’avoir des enfants.

Un adulte américain sans enfant sur quatre, selon un sondage publié par Morning Consult en 2020, disent que le changement climatique est un facteur dans leur décision de ne pas avoir d’enfants. En 2021, j’ai co-écrit une étude mondiale qui a été publiée dans The Lancet. Nous avons interrogé 10 000 jeunes dans 10 pays, et près de 40 pour cent des 16 à 25 ans ont déclaré hésiter un jour à avoir des enfants à cause du changement climatique.

De nombreux jeunes militants associent leurs décisions en matière de procréation à leurs peurs climatiques. En 2019, l’étudiante canadienne de 18 ans Emma Lim a créé #Pas d’avenir, pas d’enfants , un engagement à ne pas avoir d’enfants jusqu’à ce que les gouvernements prennent des mesures sérieuses contre le changement climatique. Plus de 10 000 jeunes ont pris l’engagement d’ici 2020.

Dans l’original de CBC Docs Le dilemme du bébé climatique, je parle à des gens qui hésitent à apporter une nouvelle vie au monde au milieu de leur anxiété climatique. Je rencontre aussi des parents qui s’enhardissent à agir, se battent pour un avenir meilleur pour les enfants qu’ils ont.

Peu importe ce que tu ressens, tu n’es pas seul

Peut-être avez-vous remis en question le fait d’avoir des enfants, envisagé l’adoption afin de pouvoir fonder une famille sans engager une autre nouvelle personne dans notre monde turbulent, ou vécu des nuits blanches parce que vos enfants sont déjà là et que penser à leur avenir vous rend anxieux.

Si oui, vous n’êtes pas seul.

J’ai moi-même été confronté à la question de savoir s’il fallait avoir un bébé en écrivant Génération Dread un livre sur les impacts de la crise climatique sur la santé mentale.

Si vous êtes sur le point d’avoir des enfants grâce à l’urgence climatique, premièrement, je vous envoie de la compassion. Je sais que ce n’est pas un endroit amusant.

Prendre une décision autour de ce dilemme n’est pas facile, et pour certains, c’est carrément atroce. Bien que les pressions à l’origine de cela soient des préoccupations publiques, il s’agit d’une décision entièrement personnelle sans bonne réponse.

Avec autant de personnes maintenant perchées sur cette clôture, j’aimerais partager certaines des perspectives qui m’ont aidé à réfléchir et à ressentir ma propre décision.

Britt Wray est l’auteur de Generation Dread, un livre et un bulletin d’information qui examinent les impacts de la crise climatique sur la santé mentale et ce que nous pouvons y faire. (Photographie de Steve Fisch)

Avoir un enfant est un acte d’espoir

Comme l’a dit l’ancien président tchèque Václav Havel, l’espoir “n’est pas la conviction que quelque chose se passera bien, mais la certitude que quelque chose a du sens, quelle que soit la tournure qu’il prendra”.

Demandez-vous : avoir un enfant, avec tout l’amour, la croissance et les difficultés qu’il apporte à l’existence, serait-il suffisamment significatif pour vous qu’il serait logique de le vivre, quelle que soit l’évolution de la crise climatique ?

Ce n’est pas la première crise existentielle à laquelle l’humanité est confrontée

Le changement climatique n’est pas la première menace existentielle que les humains ont subie. Les communautés marginalisées, en particulier les communautés autochtones et noires, ont dû s’organiser pendant des siècles pour changer les systèmes dans lesquels elles vivent pour la protection de leurs enfants.

Plutôt que de se détourner de mettre des bébés au monde, beaucoup travaillent pour changer le monde afin que leurs bébés puissent y vivre plus facilement. En tant que communauté mondiale, nous ne savons pas encore dans quelle mesure nous pouvons nous organiser et parvenir à la justice climatique.

Essayer de plier ce long arc de la crise climatique vers la justice vaut toujours la peine d’être fait ; c’est la seule chose qui protégera l’avenir de nos enfants dans un monde qui se réchauffe. Mais être un parent soucieux du climat aujourd’hui nécessite d’agir avec les autres. Est-ce un rôle que vous êtes prêt à assumer ?

La crise climatique va élargir les fissures et les gouffres créés par les inégalités chroniques, selon un défenseur du climat | Le dilemme du bébé climatique Imara Ajani Rolston est directrice du Community Climate Resilience Lab à Toronto et père de trois enfants. Il dit que nous devons nous impliquer profondément dans le changement de nos systèmes pour protéger nos enfants.

Imaginez différents scénarios

Essayez d’imaginer ne pas avoir un enfant à cause du changement climatique. Qu’est-ce que ça fait? Est-ce libérateur ? Soulager? Triste? Un engagement envers votre peur? La chose qui vous permettra d’avoir suffisamment de temps et d’énergie pour l’activisme ou d’autres passions ?

Mettez-vous dans cet état d’esprit – explorez-le vraiment – et tenez un journal de ce que vous ressentez. Alors faites de même pour ce que vous ressentiriez d’avoir un enfant, malgré vos soucis climatiques. C’est terrifiant ? Épuisant? Courageux? Un engagement à votre joie? Cet exercice peut révéler des idées pour vous guider.

Il est également important de parler de ces sentiments avec les autres. Envisagez d’organiser ou d’assister à une fête à la maison ou à une réunion, comme celles organisées par Avenir envisageable , pour “parler, témoigner et agir”. Dans le processus, vous construirez une communauté autour de vous avec des préoccupations et des objectifs similaires.

Il peut également être utile de réfléchir à des structures familiales alternatives au-delà du modèle nucléaire. Peut-être qu’élever des enfants dans une famille multiparentale ou créer des liens à vie avec des enfants qui n’ont pas votre ADN semble attrayant comme moyen de concilier certaines de vos préoccupations.

Quelles que soient les raisons qui vous font hésiter à avoir des enfants, passez du temps à les honorer, au lieu d’explorer votre question à travers le seul prisme de la crise climatique.

Les parents aussi ont besoin de soutien

Si vous êtes déjà parent, vous cherchez peut-être des moyens de subvenir à vos besoins ou d’aider vos enfants à surmonter leur propre anxiété climatique. Je recommande Elizabeth Bechard Être parent dans un climat changeant et la conférence de la psychothérapeute Jo McAndrews sur soutenir les enfants face au changement climatique .

Des groupes de soutien comme le Good Grief Network 10 étapes vers la résilience personnelle et l’autonomisation dans un climat chaotique sont conçus pour aider à gérer les émotions difficiles liées au changement climatique, utilisez ces émotions pour inspirer une action ciblée. Ils offrent également un programme spécifique aux parents pour aider les individus à prendre au sérieux l’éducation d’enfants résilients dans un monde qui se réchauffe.

En cours d’écriture Génération Dreadj’ai fait des recherches sur les moyens de vivre de manière plus significative au milieu de la crise climatique et sur l’importance de canaliser l’anxiété et le chagrin en actions transformatrices.

J’ai moi-même lutté avec ce même dilemme, à la fois professionnellement et personnellement, pendant plus de trois ans. Pour moi, avoir un enfant était une expression de joie et de courage plutôt que de désespoir.

Britt Wray est l’auteur de Génération Dread, un livre et une newsletter qui examinent les impacts de la crise climatique sur la santé mentale et ce que nous pouvons y faire. Elle apparaît dans le documentaire Le dilemme du bébé climatique.

