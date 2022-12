DÉCHIRER! Tunisha Sharma voulait rentrer chez elle pour fêter Noël et son anniversaire avec sa famille et ses amis

L’actrice Tunisha Sharma s’est suicidée à l’âge de 20 ans. Elle a tenté de se suicider en se pendant dans la salle de maquillage de Sheezan Khan, l’acteur principal de son émission télévisée Ali Baba : Dastaan-E-Kabul. Elle a été transportée d’urgence à l’hôpital dans un état critique mais elle n’a pas pu être sauvée.

Selon Bharat 24, Tunisha se sentait tendue ces derniers jours. Lorsqu’on l’a approchée pour un octet, elle l’avait reporté en disant qu’elle n’était pas dans une bonne situation et avait demandé aux médias de revenir le lendemain. Elle avait l’habitude de saluer tout le monde avec le sourire et était toujours ravie de parler aux médias. Elle a joué le rôle de Mariam dans Ali Baba : Dastaan-E-Kaboul.

Il y a à peine trois jours, Tunisha avait déclaré dans son interview qu’elle souhaitait rentrer chez elle, dans sa ville natale de Chandigarh, célébrer la veille de Noël et partager ses projets pour le Nouvel An. Elle avait également montré son enthousiasme à fêter son anniversaire le 4 janvier avec sa famille et ses amis.

Elle avait parlé de la façon dont sa mère avait l’habitude de faire de la bonne nourriture et de doucher ses cadeaux pour qu’elle se sente spéciale. Elle avait dit que ses amis de sa ville natale lui manquaient et qu’elle allait s’absenter de son tournage en cours.

Le rapport affirme que Tunisha et Sheezan sortaient apparemment ensemble. Elle se serait disputée avec Sheezan sur les plateaux de tournage avant de décider de se pendre dans sa salle de maquillage. Cependant, il est incertain de dire ce qui a conduit Tunisha à prendre une mesure aussi radicale pour mettre fin à ses jours et cela fait maintenant l’objet d’une enquête policière. Il y a tout juste cinq heures, l’actrice avait partagé une vidéo des coulisses tout en se maquillant sur les plateaux.