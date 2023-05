DÉCHIRER! Le père d’Ayushmann Khurrana, Pandit P Khurrana, est décédé

Ayushmann Khurrana : Le père de l’acteur Ayushmann Khurrana, P Khurrana, est décédé. Il était astrologue et était connu sous le nom de Pandit P Khurrana. Cet événement tragique a plongé la famille Khurrana et ses fans dévoués dans un profond chagrin. Pandit P Khurana était largement vénéré pour ses connaissances approfondies et son expertise dans le domaine de l’astrologie. Les premiers rapports suggèrent que Pandit P Khurana était aux prises avec des problèmes cardiaques et suivait un traitement à l’hôpital Fortis. Cependant, la cause exacte de sa mort n’a pas été révélée, laissant ses amis, sa famille et ses admirateurs attendre avec impatience d’autres mises à jour.