“Cela crée un environnement polarisé qui devient très toxique et nous importons ainsi les mêmes récits toxiques et militarisés du conflit à Gaza… et en Israël, et nous les importons dans la société occidentale”, a déclaré Andreas Krieg, professeur agrégé d’études de défense à King’s. Collège de Londres. “C’est extrêmement problématique car vous créez des conflits au sein de votre propre société.”

La guerre des mots a été plus visible dans le monde du football, où des joueurs, dont la star franco-algérienne Karim Benzema, ont été rejetés et accusés de liens terroristes par des ministres de droite et des médias en France et en Allemagne pour avoir partagé des messages pro-palestiniens sur les réseaux sociaux. médias.

Les observateurs affirment que ces réactions instinctives reflètent le fait que les élites et les sociétés occidentales n’ont ni priorisé ni compris la situation dans le monde. Moyen-Orient .

« Pour moi, cela a montré le parti pris anti-palestinien de certaines parties des élites européennes », a déclaré Francesco Belcastro, maître de conférences en relations internationales à la faculté de commerce, de droit et de sciences sociales de l’Université de Derby en Angleterre.

“C’est important parce que nous entendons souvent l’histoire de la ‘neutralité européenne’ comparée au soutien des États-Unis à Israël, mais la crise a montré que ce n’est pas nécessairement vrai.”

Simon Chadwick, professeur de sport et d’économie géopolitique à SKEMA Business School à Paris, a déclaré que l’indifférence perçue des clubs sportifs, des ligues et des instances dirigeantes occidentales face à la crise signifiait qu’ils se retrouvaient souvent « pris par surprise et adoptaient des positions contradictoires, conduisant à des résultats sous-optimaux ». prise de décision”.

« On n’a pas accordé suffisamment d’attention à ce qui se passe au Moyen-Orient – ​​à moins, bien sûr, que cela implique que des pays comme le Qatar et l’Arabie Saoudite investissent beaucoup d’argent dans le sport », a déclaré Chadwick.

« Certes, parmi les organisations sportives occidentales, la plupart d’entre elles ne disposent pas de l’expertise ou des compétences internes nécessaires pour être en mesure de prendre des décisions éclairées et appropriées. »

L’agent talentueux Maha Dakhil a récemment été critiqué pour avoir critiqué la négation occidentale du « génocide israélien » à Gaza. Photo : Getty Images/TNS

Hollywood, le monde universitaire, les géants de la technologie et les rédactions ont également été pris entre deux feux.

La célèbre agente artistique Maha Dakhil – qui compte parmi ses clients Anne Hathaway, Tom Cruise et Madonna – a démissionné dimanche dernier de son poste de direction à la Creative Artists Agency en Californie, après avoir été critiquée pour avoir critiqué la négation occidentale du « génocide israélien » en 2017. Gaza.

Dakhil a néanmoins retenu sa clientèle, après s’être excusée « pour la douleur que j’ai causée ».

Sept journalistes arabes de BBC News ont été suspendus pour avoir publié des messages pro-palestiniens sur les réseaux sociaux, tandis que le Union européenne a demandé à Google, Meta et TikTok de vérifier la possible propagation de désinformations liées à la guerre sur leurs plateformes.

Les gens se rassemblent pour montrer leur soutien aux Palestiniens de Gaza lors d’un rassemblement à l’université Harvard de Cambridge, Massachusetts, le 14 octobre. Photo : AFP/Getty Images/TNS

Aux États-Unis, l’Université Harvard a été confrontée à un ultimatum de la part de donateurs milliardaires, dont Marc Rowan d’Apollo Global Management et Leslie Wexner, fondateur de Limited Brands, de prendre une position institutionnelle publique en faveur d’Israël ou de perdre des sommes importantes de financement, à la suite des manifestations contre la guerre. son campus.

Michael Eisen, biologiste à l’Université de Californie à Berkeley, a été démis de ses fonctions de rédacteur en chef de la revue de recherche eLife pour avoir republié un article satirique sur le conflit. Plusieurs de ses collègues ont ensuite démissionné par solidarité.

Réagissant au message d’Eisen, l’auteur irano-américain Arash Azizi a déclaré : « Licencier des gens en raison de leurs positions anti-israéliennes… est le meilleur cadeau aux forces anti-israéliennes car cela propagera de tels sentiments. »

De nombreux intellectuels juifs aux États-Unis et en Europe, qui comme Eisen ont des membres de leur famille en Israël mais ne soutiennent pas les politiques du gouvernement israélien, ont mis en garde contre le refus de refuser la liberté d’expression et de protestation aux voix pro-palestiniennes au sein de leurs communautés minoritaires musulmanes, fortes de plusieurs millions de personnes.

Ils craignent que la marginalisation des musulmans n’alimente la radicalisation et les crimes haineux contre les juifs.

Dans une lettre ouverte publiée mercredi, un groupe d’artistes, d’écrivains et d’universitaires juifs d’Allemagne a condamné les autorités pour avoir réprimé les manifestants pro-palestiniens avec une « brutalité aveugle ».

« Les autorités ont ciblé les populations immigrées et minoritaires dans toute l’Allemagne, harcelant, arrêtant et battant des civils, souvent sous le prétexte le plus fragile », ont-ils écrit.

Un participant tient une pancarte indiquant « Unis contre l’antisémitisme » lors d’un rassemblement de solidarité avec Israël à Berlin, en Allemagne, le 22 octobre. Photo : EPA-EFE

Le groupe a ajouté que le quartier berlinois de Neukölln, qui abrite d’importantes communautés turques et arabes, « est désormais un quartier sous occupation policière ».

Ils ont également déclaré que des fourgons blindés et des escouades de la police anti-émeute patrouillent dans les rues « à la recherche de toute manifestation spontanée de soutien palestinien ou de symboles de l’identité palestinienne ».

Les musulmans représentent 10 pour cent de France 64,7 millions d’habitants, ainsi que 6,6 pour cent de la population Allemagne Cela représente 83,3 millions de personnes.

Il y a eu une résistance publique considérable dans les sociétés multiculturelles occidentales, où les musulmans participent régulièrement à la politique dominante et ont la capacité de bouleverser les résultats des élections dans de nombreuses circonscriptions instables.

Des manifestants brandissent des banderoles lors d’une manifestation pro-palestinienne devant le siège du Parti travailliste à Londres le 20 octobre. Photo : Bloomberg

La baronne Syeeda Warsi, ancienne ministre et présidente du Grande-Bretagne Le parti conservateur au pouvoir en Angleterre, a récemment déclaré que « la réduction au silence, les stéréotypes et la stigmatisation des musulmans par la presse et les partis politiques britanniques » avaient créé une « culture de terreur » parmi les 4 millions de musulmans du pays, qui représentent environ 5 pour cent de la population. population totale.

Warsi a noté que la marginalisation des musulmans britanniques, associée au refus des conservateurs ou du parti travailliste d’opposition de soutenir les appels à Israël pour qu’il mette fin à son siège sur Gaza et accepte un cessez-le-feu humanitaire, créait un sentiment qui indiquait que ceux au pouvoir pensaient « La vie des musulmans n’a pas d’importance ».

Ses propos ont été repris le 21 octobre par le roi Abdallah de Jordanie, largement considéré comme le dirigeant national arabe le plus pro-occidental, lors d’une conférence de haut niveau au Caire sur le conflit.

Le roi Abdallah II de Jordanie a souligné la disparité flagrante entre les réponses occidentales au conflit entre Israël et Gaza et à la guerre entre la Russie et l’Ukraine. Photo : AP

Dans un discours prononcé en anglais, le roi a souligné la disparité flagrante dans la réponse politique de l’Occident aux attaques militaires contre des civils et des infrastructures civiles à Gaza et à « un autre conflit » – une référence évidente à l’Ukraine.

Il a déclaré que « le message que le monde arabe entend est fort et clair ».

« La vie des Palestiniens compte moins que celle des Israéliens. Nos vies comptent moins que les autres vies… et les droits de l’homme ont des limites – ils s’arrêtent aux frontières, ils s’arrêtent aux courses et ils s’arrêtent aux religions », a déclaré le roi Abdallah.

Des gens allument des bougies lors d’une veillée en faveur d’Israël à Londres le 9 octobre. Photo : AP

De récents sondages d’opinion publique en Grande-Bretagne et aux États-Unis ont toutefois révélé que les jeunes, qui ont grandi avec un accès à Internet et sont plus connectés aux problèmes mondiaux progressistes, sont pour la plupart opposés à la campagne militaire israélienne à Gaza.

Les analystes affirment que les sondages montrent que même les baby-boomers, qui ont toujours soutenu Israël, soutiennent pour la plupart les appels à un cessez-le-feu à Gaza en raison des scènes de violence épouvantables montrées dans les médias.

« Ce que nous constatons, c’est qu’il y a une grande différence entre ce que les décideurs occidentaux envisagent dans le conflit de Gaza et le sort des Palestiniens et la façon dont les sociétés occidentales le voient », a déclaré Krieg du King’s College de Londres.

Il a ajouté que de nombreuses sociétés occidentales adoptaient une position davantage basée « sur le principe de la protection des vies civiles, où peu importe qui a déclenché la guerre, et peu importe si c’est Israël ou le Hamas qui est à blâmer ».