Déchirant! Todd Woodbridge déplore la décision de Wimbledon en double

Todd Woodbridge, neuf fois champion du double masculin à Wimbledon, a déclaré jeudi qu’il était “déchirant” d’apprendre que le All England Club avait pris la décision de réduire l’événement au meilleur des trois sets au lieu de cinq à partir de cette année.

Les organisateurs de Wimbledon ont annoncé la décision mercredi, renonçant à 138 ans de tradition pour aligner le tournoi sur les trois autres tournois du Grand Chelem ainsi que sur les événements de l’ATP Tour.

“Pour moi, c’est un peu déchirant parce que je suis un vrai traditionaliste”, a déclaré l’Australien à Channel Nine lors de la couverture de l’Open d’Australie.

“Je crois vraiment que de tous les titres que les Woodies ont remportés et que j’ai gagné avec Jonas Bjorkman, je n’en aurais probablement pas gagné autant si c’était en trois sets.

“Cinq sets permettent à la meilleure équipe de gagner généralement dans cette situation.”

Woodbridge a remporté six titres en double masculin à Wimbledon avec son compatriote Mark Woodforde dans le duo connu sous le nom de “Woodies” avant de faire équipe avec le Suédois Bjorkman pour trois autres.

L’Américain Mike Bryan, qui avec son frère Bob a formé l’équipe de double professionnelle la plus titrée de tous les temps, a également déploré cette décision.

“Nous aimons une taille d’échantillon plus longue, en particulier sur l’herbe, il est difficile de casser le service sur une surface lisse”, a déclaré Bryan, qui a remporté 16 titres du Grand Chelem en double masculin avec son frère, dont trois à Wimbledon.

“Je pense que pour les grandes équipes de double, vous voulez juste plus longtemps – un format trois sur cinq.”

Le All England Club a déclaré que la décision avait été prise à la suite d’une large consultation.

“Cette mise à jour fournira au bureau de l’arbitre une plus grande certitude lors de la programmation des matchs pendant l’événement et nous espérons qu’elle encouragera encore plus de joueurs à s’inscrire en double à Wimbledon”, a-t-il déclaré dans un communiqué.

La finale du double masculin de Wimbledon 2022 a duré plus de quatre heures avec le duo australien Matthew Ebden et Max Purcell battant les Croates Nikola Mektic et Mate Pavic en cinq sets.

