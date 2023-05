"Déchirant": AAP sur les photos de "Frêle" Chef emprisonné à l’hôpital de Delhi

L’ancien ministre emprisonné de Delhi, Satyendar Jain, a été examiné lundi à l’hôpital Safdarjung pour un problème de colonne vertébrale, selon des responsables, alors que des photos d’un dirigeant de l’AAP à l’air « frêle et faible » ont provoqué une vive réaction du parti qui a accusé le BJP de « vouloir tuer ». » lui.

Jain, qui est détenu à la prison de Tihar depuis son arrestation dans le cadre d’une affaire de blanchiment d’argent l’année dernière, a été emmené samedi à l’hôpital Deen Dayal Upadhyaya, mais il voulait un deuxième avis et a donc été emmené à l’hôpital Safdarjung, un senior a déclaré le responsable de la prison.

« Jain s’est rendu à l’OPD de neurochirurgie le matin et après avoir été examiné par les médecins là-bas, il est parti. Il était accompagné de policiers », a déclaré un porte-parole de l’hôpital Safdarjung.

Jain a été arrêté par la Direction de l’application des lois (ED) le 30 mai de l’année dernière dans le cadre d’une affaire de blanchiment d’argent.

Le ministre en chef de Delhi, Arvind Kejriwal, a partagé une photo sur Twitter qui aurait montré un Jain émacié et frêle assis sur une chaise à l’hôpital et deux policiers se tenant là.

« Je prie Dieu pour sa meilleure santé. Les habitants de Delhi regardent l’arrogance et les atrocités du BJP. Même Dieu ne pardonnera pas à ces oppresseurs. Dans cette lutte, le peuple est avec nous et Dieu est à nos côtés. Nous sommes partisans de Bhagat Singh et notre combat contre l’oppression, l’injustice et la dictature se poursuivra », a-t-il tweeté en hindi.

Le parti a déclaré dans un communiqué: « Les images capturées à l’hôpital Safdarjung ce matin présentent un spectacle déchirant, car il apparaît comme rien de plus qu’un squelette vivant, frêle et faible, luttant même pour marcher. » Le député de l’AAP Rajya Sabha, Sanjay Singh, a également ciblé le BJP et l’a accusé de « vouloir tuer » Jain.

« Applaudissez et célébrez le BJP! Mais rappelez-vous qu’il (Jain) est le même homme qui a été testé positif au Covid, a perdu son père, mais n’a pas hésité à servir les habitants de Delhi. Le BJP veut tuer Satyendar Jain. Ce niveau de cruauté n’est pas acceptable, Modi ji ! » a-t-il déclaré dans un tweet en hindi.

La semaine dernière, l’avocat principal Abhishek Singhvi, représentant Jain, avait déclaré à la Cour suprême que l’ancien ministre avait perdu 35 kg et était pratiquement devenu un squelette. Il souffre également de divers maux, avait-il dit.

Le parti a déclaré lundi dans un communiqué que son état de santé s’était détérioré pendant son séjour en prison et qu’il avait besoin de soins médicaux urgents.

Il a été transporté à l’hôpital de Safdarjung dans la matinée après s’être plaint d’une extrême douleur à la colonne vertébrale, en raison de sa condition vertébrale de longue date après une chute en prison, a-t-il ajouté.

L’état du haut dirigeant s’est détérioré après une blessure débilitante suite à une chute dans les toilettes de la prison, qui a entraîné une blessure à la colonne vertébrale le laissant dans une douleur atroce, a déclaré le parti, ajoutant qu’il avait besoin d’une chirurgie de la colonne vertébrale immédiate, comme recommandé par ses médecins traitants.

L’AAP a déclaré qu’une IRM réalisée le 3 mai a montré une dégénérescence de tous les disques intervertébraux de Jain, ce qui a conduit les médecins à conseiller une chirurgie vertébrale / vertébrale urgente et des soins postopératoires appropriés. Cependant, il a été placé au n ° 416 sur une liste d’attente par les autorités pénitentiaires et ne devrait pouvoir subir l’opération qu’après cinq mois supplémentaires, a-t-il déclaré.

Il souffre également d’apnée du sommeil, sa respiration étant fréquemment grippée pendant son sommeil la nuit. Il doit dormir avec l’aide d’une machine BiPAP qui pousse continuellement de l’air dans ses poumons.

En raison de ses croyances religieuses, il s’est engagé à ne pas consommer un seul grain de nourriture avant de visiter un temple. Il ne consomme que des fruits et des légumes crus à l’intérieur de la prison, a indiqué le parti.

Il a perdu 35 kilogrammes en raison des effets de l’atrophie musculaire, a-t-il ajouté.

« Son esprit a été mis à rude épreuve et le poids de la dépression s’est installé sur lui », indique le communiqué.

L’opposition BJP a ciblé l’AAP après que de prétendues vidéos de Jain se faisant masser à l’intérieur de la prison soient apparues l’année dernière.

