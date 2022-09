Déchiquetage pour Lake Country Lions – Kelowna Capital News

Si vous avez une pile de documents confidentiels ou personnels dont vous ne savez pas comment vous débarrasser, vous avez de la chance ce week-end.

Le Lions Club organise une journée communautaire de déchiquetage le 1er octobre.

Le déchiquetage aura lieu sur place avec l’aimable autorisation de Interior Mobile Shredding au Winfield Memorial Hall.

Le déchiquetage se fait par don ou 5 $ par boîte.

Tous les profits de la journée soutiendront le Lake Country – Winfield Lions Community Fund.

Débarrassez-vous de ces papiers confidentiels samedi de 10h à 13h

@thebrittwebster

brittany.webster@blackpress.ca

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

Lake CountryLions Club