Déchiffrer Trussonomics : rejoignez notre table ronde d’experts en ligne sur l’économie britannique

JL’économie du Royaume-Uni est dans l’un de ses états les plus périlleux de mémoire d’homme et beaucoup se demandent comment déchiffrer ce qui est devenu connu sous le nom de “Trussonomics”.

L’expression a été inventée au cours de l’été, alors que la course à la direction des conservateurs battait son plein, pour décrire le plan économique de Liz Truss si elle devait réussir à devenir Premier ministre.

Début septembre, elle a bien sûr remporté le concours, battant confortablement son rival, l’ancien chancelier Rishi Sunak. Mais c’est ce qui s’est passé depuis que personne n’a pu prévoir.

Le 23 septembre, le gouvernement a annoncé un « événement budgétaire » ou mini-budget qui devait avoir un certain nombre de ramifications très rapides, notamment l’intervention du FMI, de la Banque d’Angleterre et de l’OBR. C’était après que le mini budget ait dévoilé un plan visant à réduire les impôts des plus riches en utilisant la méthodologie connue sous le nom d’économie de ruissellement.

Tout cela dans le contexte d’une crise du coût de la vie et motivé par le conflit en cours entre la Russie et l’Ukraine.

Pour aider à démêler ce qui s’est passé, ce que cela signifie pour le pays et ce qui est susceptible de se dérouler au cours des prochains mois, rejoignez-nous pour un événement virtuel organisé par notre commentateur politique en chef John Rentoul. Il sera rejoint par un panel comprenant notre rédacteur en chef adjoint Sean O’Grady, ainsi que l’économiste Julian Jessop, qui analysera les événements récents et répondra aux questions directement du public en ligne.

L’événement gratuit aura lieu le 25 octobre à 18h30 et se tiendra sur Zoom.