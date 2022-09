Déchets et recyclage ramassés par le même camion – Shaw Local

Pour l’éditeur:

J’ai vécu à Sterling pendant les deux dernières décennies. Je suis un ingénieur qui a travaillé dans divers aspects de la technologie environnementale, publié et enseigné des cours dans le domaine, et possède de nombreux brevets sur des dispositifs et des processus de technologie environnementale.

Après avoir déménagé ici, je me suis inscrit à la collecte séparée des ordures ménagères, comme la plupart de mes voisins, moyennant des frais supplémentaires. Même si cela nous a peut-être fait nous sentir mieux dans le passé d’être ce que nous considérions comme respectueux de l’environnement, ce n’est plus le cas aujourd’hui.

Depuis un certain temps déjà, le marché international de nos matériaux recyclés s’est tari. Cela est dû en grande partie à la faible qualité de nos matières recyclables domestiques.

Les services de collecte des ordures ont réagi en minimisant la séparation recyclable et en envoyant la majorité des ordures collectées dans les décharges locales tout en continuant à facturer le recyclage.

Depuis plusieurs mois, j’observe les activités de ramassage des ordures le lundi matin, à seulement 50 pieds du point de collecte communal.

J’ai noté que certaines semaines, nous avons encore une collecte de recyclage séparée. D’autres fois, toutes les ordures sont ramassées par un seul camion. C’est arrivé de nouveau le 29 août. C’est aussi le jour où j’ai annulé mes surtaxes de recyclage.

J’encourage mes voisins à faire de même jusqu’à ce que nous sachions clairement ce qu’il advient de nos matières recyclables. Essayer d’être respectueux de l’environnement ne semble contribuer qu’à améliorer les résultats des éboueurs.

Loup Koch

Sterling