Déchets d’art : le personnel de la galerie jette accidentellement des œuvres d’art en forme de « canette de bière »

Depuis que Marcel Duchamp a posé un urinoir au milieu d’une galerie en 1917 et l’a qualifié d’art, le concept du ready-made a captivé (et dérouté) des millions de visiteurs de galerie. De temps en temps, une vidéo apparaîtra montrant un objet jeté au hasard dans un musée – un paire de lunettesun baskets Converse simples – avec une foule nombreuse et confuse autour de lui. « Est-ce de l’art? » demandent-ils en prenant des photos avec leur téléphone. « Offre-t-il un commentaire vital sur le capitalisme de consommation ? Ou s’agit-il simplement d’un tas d’ordures ? » Il s’avère souvent que c’est la dernière solution.

Malheureusement pour un membre du personnel d’un musée néerlandais qui a récemment jeté quelques canettes de bière non autorisées à la poubelle, cela n’a pas été le cas. Les canettes de bière étaient en fait une œuvre d’art précieuse de l’artiste français Alexandre Lavet.

Titré Tous les bons moments que nous avons passés ensemblel’œuvre – qui ressemble à deux boîtes vides – était exposée dans un ascenseur du musée LAM de Lisse, une ville au sud-ouest d’Amsterdam. Apparemment, la galerie laisse souvent des œuvres d’art dans des endroits inattendus, selon le porte-parole Froukje en herbe raconte AFP: « Nous essayons de surprendre le visiteur à tout moment. »

Malheureusement, c’est la conservatrice Elisah van der Bergh qui a eu la surprise, à son retour de sa pause, de découvrir que les canettes avaient disparu. Heureusement, quelqu’un a compris qu’un mécanicien les avait jetés à la poubelle, pensant qu’ils étaient des déchets, et van der Bergh a réussi à les récupérer juste à temps.

Pour créer l’œuvre d’art, Lavet ne s’est pas contenté de ramasser quelques canettes après une nuit chargée. L’artiste les a méticuleusement peints à la main avec de l’acrylique, explique la galerie, ajoutant qu’ils « ont nécessité beaucoup de temps et d’efforts pour les créer ». Cela dit, il n’y a « aucune rancune » envers le technicien des ascenseurs, qui a récemment commencé à travailler au musée. Comme le dit Budding : « Il faisait juste son travail. »

« Positivement parlant, c’est un compliment adressé à l’artiste », a déclaré la directrice du musée Sietske van Zanten dans un communiqué publié sur Instagram.

Pour l’instant, Tous Les bons moments que nous avons passés ensemble se tient sur un socle « pour pouvoir se reposer après son aventure ». Cependant, elle ne restera pas là longtemps, le personnel de la galerie réfléchissant soigneusement à l’endroit où placer l’œuvre d’art.