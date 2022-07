Déchets dangereux rassemblés sur Westside

Les résidents du North Westside qui cherchent à nettoyer leurs maisons des marchandises dangereuses ont une occasion spéciale de le faire ce week-end.

Une collecte de déchets dangereux a lieu le samedi 23 juillet de 8 h à 16 h à la station de transfert de North Westside pour les résidents avec une pièce d’identité valide.

La peinture domestique et la peinture en aérosol, les liquides et aérosols inflammables, les pesticides domestiques avec le symbole de poison et le numéro PCP, l’essence (dans un contenant approuvé ULC), les piles domestiques et automobiles, l’équipement électronique et informatique, ainsi que les petits appareils électroménagers, les lumières et les luminaires tous être collectés. Aucun réservoir de propane, produit chimique ou déchet commercial ne sera accepté.

La station de transfert est située le long de la route de service forestier de Sugarloaf Mountain/Whiteman Creek (tournez au coin de Westside Road et de Sugarloaf Mountain FSR).

