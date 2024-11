DeChambeau, la plus grande superstar du golf, vient en Inde

Bangkok : 2025 sera une très bonne année pour les fans de golf indiens. Pour la première fois depuis l’introduction de ce sport par les Britanniques en 1829, un champion majeur en titre devrait jouer dans le pays. Bryson DeChambeau, vainqueur de l’US Open à Pinehurst n°2 en juin de cette année, est presque certain de participer aux International Series India, qui n’ont pas encore été annoncées. Le golfeur américain Bryson DeChambeau. (AFP)

Ce sera la première fois qu’un événement des International Series – les 10 tournois élevés annoncés en 2022 – aura lieu en Inde. Il est sanctionné par l’Asian Tour et soutenu par LIV Golf.

L’annonce officielle des International Series India est attendue prochainement, mais c’est ce qui a fait couler beaucoup d’encre au practice lors des International Series Thailand de la semaine dernière au Thai Country Club, ainsi que lors du Hero Women’s Indian Open, qui s’est tenu au DLF Golf & Country Club. . Le cours Gurugram sera également le lieu hôte des International Series du 30 janvier au 2 février.

Les géants de l’immobilier DLF seront probablement les sponsors principaux du tournoi, qui devrait réunir plusieurs stars de LIV Golf. La saison LIV 2025 débute la semaine suivante en Arabie Saoudite avec LIV Golf Riyadh. L’Inde leur donne une chance parfaite de participer à quelques épreuves de compétition avant Riyad, et cela est également logique sur le plan logistique puisque New Delhi n’est qu’à cinq heures de vol, la proximité aidant à s’adapter aux fuseaux horaires. La bourse totale en Inde s’élèvera à au moins 2 millions de dollars.

S’exprimant à Dallas lors du championnat par équipe LIV, DeChambeau a déclaré au Hindustan Times : « Je suis conscient que Baan (Anirban Lahiri, qui fait partie de son équipe Crushers) va être impliqué et nous en avons eu quelques discussions.

« Ce sera une semaine très importante pour lui. Je le soutiendrai pleinement et si tout se passe bien, je suis extrêmement enthousiasmé par l’opportunité de jouer en Inde. Je n’y suis jamais allé, mais c’est un pays qui m’a fasciné. J’ai toujours aimé être un acteur mondial et j’aime beaucoup jouer dans autant de pays que possible.

Ce n’est pas encore officiellement confirmé, mais toute l’équipe des Crushers (DeChambeau, Lahiri, Paul Casey et Charles Howell III) participera probablement au tournoi.

«Je pense que nous y sommes presque. Il n’y a que quelques points mineurs sur lesquels nous devons mettre les points sur les i et croiser les t », a déclaré Lahiri, le seul joueur indien et asiatique sous contrat dans la LIV Golf League depuis ses débuts en 2022.

« Mais oui, je pense que ce sera énorme pour les fans de golf indiens si Bryson est là. À lui seul, grâce à ce qu’il fait sur le terrain de golf et à l’extérieur, grâce à ses réseaux sociaux et à son interaction avec les fans, il a attiré des millions de nouveaux fans vers notre sport. Je pense que nous pouvons tous convenir qu’il est actuellement le golfeur le plus populaire au monde.

Le double champion majeur a intrigué les fans et les experts par ses méthodes peu orthodoxes, mais très efficaces, au fil des ans. Surnommé « le scientifique » en raison de la façon dont il a adopté la physique, la chimie et la biologie pour améliorer son jeu, il est également désormais une sensation sur YouTube pour son contenu vidéo divertissant et éducatif. Il a accumulé plus de 1,6 million d’abonnés au cours des deux dernières années, dépassant même le PGA Tour, qui compte 1,5 million d’abonnés, malgré tous les droits et en activité depuis des décennies.

Rahul Singh, responsable des séries internationales, a déclaré : « Pour le moment, tout ce que je peux dire, c’est que nous avons eu de très bonnes discussions.

« Historiquement, l’Inde a été une destination très importante pour la tournée asiatique. Alors que LIV Golf continue d’étendre sa présence mondiale, l’Inde est un marché logique pour que les International Series s’arrêtent. Nous attendons avec impatience la possibilité d’introduire la série en Inde dans un avenir proche. »

Les International Series India en feraient deux grands tournois internationaux dans le pays en deux mois, le Hero Indian Open (qui fait partie du DP World Tour) se déroulant probablement la dernière semaine de mars. Le DP World Tour n’a pas encore officiellement annoncé son calendrier 2025.

Les dates proposées présentent des avantages et des inconvénients. Bien qu’il soit susceptible de susciter un fort intérêt de la part des joueurs de la LIV Golf League, une heure d’été plus courte aura un impact sur le nombre de joueurs sur le terrain.

En 2024, les International Series Oman ont eu lieu la semaine précédant le LIV Golf Jeddah, et plusieurs équipes se sont présentées à Mascate. Cela comprenait le joueur n°2 chilien Joaquin Niemann et tout son temps au Torque, ainsi que tous les membres du GC des Stingers dirigé par Louis Oosthuizen.

Étant donné les journées plus courtes en début d’année, le peloton sera probablement limité à 120, contrairement aux 144 qui se rendront au Hero Indian Open la dernière semaine de mars.