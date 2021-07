DeChambeau et Rodgers battent Mickelson, Brady

Bryson DeChambeau et Aaron Rodgers ont pris une avance de 3 points avec six trous à jouer et n’ont jamais regardé en arrière.

Le champion de l’US Open 2020 et MVP en titre de la NFL a battu le vainqueur du championnat PGA 2021 Phil Mickelson et le septuple champion du Super Bowl Tom Brady, 3 et 2, mardi soir lors de la quatrième édition de The Match, qui s’est tenue à The Reserve at Moonlight Basin à Big Ciel, Montana.

Après un départ incertain, Rodgers s’est échauffé au départ pour mener lui et DeChambeau sur une séquence de six birdies sur huit trous pour prendre la tête en retard. Un défi excentrique à un club a donné à Mickelson et Brady une chance de prendre l’avantage, mais un putt manqué avec un fer 7 par Brady a permis de réduire de moitié le trou et d’arrêter l’élan. Rodgers a réussi un birdie au 16e par 3 pour conclure l’affaire.

Le match: Analyse trou par trou du Montana

« Je pense que nous avons très bien joué aujourd’hui, a dit Mickelson après la ronde. « Nous avons fait beaucoup de birdies, en avons tiré pas mal sous la normale, mais ces gars-là ont mieux joué. »

Mickelson et Brady ont perdu contre Tiger Woods et Peyton Manning en mai dernier dans The Match: Champions for Charity.

L’événement conçu pour la télévision de cette année a profité à la My Brother’s Keeper Alliance, à Feeding America et au Montana Food Bank Network. Plus de 2,6 millions de dollars ont été donnés à My Brother’s Keeper et plus de 6,3 millions de repas ont également été donnés.