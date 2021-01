Bryson DeChambeau pense savoir ce qui a provoqué des vertiges au Masters. Son cerveau travaillait trop dur.

DeChambeau était le favori des paris en novembre avec sa taille énorme et sa puissance pour accompagner sa victoire de six coups à l’US Open à Winged Foot quelques mois plus tôt. Il a pris du retard tôt et s’est plaint de se sentir étourdi et quelque chose ne va pas avec son estomac.

Il dit qu’il a consulté des médecins pour tout problème avec son oreille interne, a subi des tests de pression oculaire et de pression auriculaire et a même subi une échographie cardiaque.

La seule chose que je vais vous dire, c’est que j’ai fait beaucoup d’entraînement cérébral… et le lobe frontal de mon cerveau travaillait vraiment, très fort, a déclaré DeChambeau vendredi. Et c’est un peu ce qui m’a donné des symptômes étranges.

DeChambeau s’est exprimé devant l’International saoudien du 4 au 7 février, qui présente l’un des meilleurs terrains de l’année sur la tournée européenne. Il n’a pas joué le reste de l’année lorsque le Masters s’est terminé le 15 novembre avec Dustin Johnson dans une veste verte et une prise ferme sur le n ° 1 mondial, la place que DeChambeau veut finalement atteindre.

Il n’a pas précisé ce qui faisait travailler le lobe frontal si dur ou comment cela l’avait affecté. DeChambeau, toujours le scientifique, utilise un programme appelé Neuropeak Pro pour utiliser une respiration appropriée, contrôler sa fréquence cardiaque et calmer son cerveau.

Au fur et à mesure que j’ai commencé à détendre un peu mon cerveau, à me mettre dans une situation plus confortable et à suivre un très bon horaire de sommeil, beaucoup de ces symptômes ont disparu, a-t-il déclaré. Et ils reviennent de temps en temps, mais comme je respire beaucoup, ça s’en va et c’est vraiment ce que je cherche à faire.

Alors qu’il poursuit sa vitesse, il dit qu’il a atteint une vitesse de balle de 211 mph sur le terrain de Kapalua la semaine dernière, mais nulle part près de cela sur le terrain de golf, la cible immédiate en dehors des cordes est son estomac.

Je travaille vraiment sur la santé intestinale en ce moment, a déclaré DeChambeau.

La différence la plus évidente réside dans les 40 livres de muscle et de masse qu’il a ajoutés en essayant de construire un corps qui peut tolérer de balancer le club aussi fort et aussi vite que possible. Il a dit qu’il essayait maintenant de se pencher sur ce qu’il a décrit comme un gros gain de poids sale.

Il a également dit qu’il prenait des suppléments digestifs au Masters alors qu’il travaillait sur l’intestin », et cela l’a contribué à ne pas se sentir mieux. Ensuite, il y a la couche supplémentaire de stress d’être à Augusta National sous un projecteur plus brillant que jamais.

Tout cela a fait des ravages, a-t-il déclaré. Je ne pense pas que c’était exactement ça. Mais c’était une combinaison de quelques choses qui ont aggravé mon cerveau, le surmenage et le simple abandon.

DeChambeau a terminé septième au Tournoi des champions Sentry la semaine dernière à Kapalua, cinq tirs derrière. Il n’est pas prévu de rejouer avant l’Arabie saoudite, à laquelle il a joué lors du début du tournoi il y a deux ans.

Pendant ce temps, la poursuite de la vitesse et de la distance se poursuit alors qu’il garde un œil sur son corps. La quête de DeChambeau est de balancer si vite que la balle de golf se détache de son conducteur à 210 mph. Il a dépassé cela sur la plage d’entraînement, mais a trouvé sa vitesse de balle à 193 ou 194 mph pendant le tournoi.

Cela vous montre juste comment le cerveau vous empêche de jouer, non, j’ai besoin de le frapper directement parce que je suis un golfeur professionnel et j’ai toujours besoin de le garder en jeu à chaque trou. Donc, vous perdez en quelque sorte cette capacité de vous libérer et de la laisser aller, dit-il. Je peux en avoir plus de 200, pas de problème. Il s’agit simplement de savoir comment puis-je obtenir ça sur un terrain de golf maintenant.

