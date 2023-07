Décès sur l’île de Man: deux morts dans un accident de course de moto alors qu’une autre tragédie frappe l’événement populaire

DEUX personnes sont mortes lors d’une course de motos sur les routes sinueuses de l’île de Man.

Les organisateurs des courses annuelles sur route Southern 100 sur le célèbre parcours du TT affirment que l’incident de la nuit dernière a impliqué « deux coureurs, un maréchal et un spectateur », qui a fait deux morts.

La police et les commissaires de course à l’hippodrome du Sud à Castletown sur l’île de Man Crédit : PACEMAKER PRESS

Aucun autre détail n’a encore été publié.

Dans un communiqué, ils ont déclaré: « Vers 18h50 ce soir, mardi 11 juillet 2023, un incident grave s’est produit lors de la séance de qualification de ce soir sur le parcours Billown à Castletown.

« L’incident a impliqué deux coureurs, un commissaire et un spectateur et c’est avec une profonde tristesse que nous avons le regret d’annoncer que cet incident a fait deux morts.

« Nous transmettons nos plus sincères condoléances aux familles, aux proches et aux amis des personnes impliquées.

« Pour le moment, nous ne sommes pas en mesure de fournir plus de détails sur les personnes impliquées dans l’incident et l’objectif actuel est de soutenir les personnes impliquées.

« Le coroner des enquêtes a été informé. »

L’incident a été signalé au drapeau rouge à la fin de la séance d’essais de 1 100 cm3.

La séance de qualification qui devait avoir lieu hier soir a été annulée.

Le tronçon de route entre le contournement A5 de Castletown et Ballakighen Corner, mais non compris, a été fermé.

Les fermetures de routes resteront en place jusqu’à au moins 11 heures aujourd’hui pour permettre aux enquêtes policières de se poursuivre.

Il est toujours possible d’accéder à Buchan et à l’école Castle Rushen, ainsi qu’au camping Southern 100, mais cela doit se faire via Castletown Square.

Les Southern 100 Road Races attirent chaque année plus de 300 coureurs, avec des fans venus du monde entier pour assister à l’action sur le circuit Colas Billown.

La tragédie d’hier soir survient cinq semaines seulement après la mort du motard espagnol Raul Torras Martinez, 46 ans, lors du troisième et dernier tour de la course Supertwin où les coureurs rugissent autour d’un circuit de 37 miles des routes publiques étroites et sinueuses de l’île, qui sont fermées au public pour les courses.

Sa mort a été la dernière d’une série d’accidents tragiques lors de la réunion annuelle de course TT au fil des ans.

Les décès ont souvent conduit à des demandes visant soit à réduire les risques, soit à les interdire complètement.

Six concurrents sont morts l’an dernier et Raul a été le 267e décès dans le histoire de l’événement qui a commencé en 1907.

Les courses annuelles ont coûté la vie à plus de 250 coureurs, spectateurs et stewards depuis le premier événement en 1907.

Parmi les morts de l’année dernière figuraient Roger Stockton, 56 ans, et son fils passager de 21 ans, Bradley, de Crewetous deux tués à Ago’s Leap dans le dernier tour d’une course de side-car.