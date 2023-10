Décès mystérieux et affaires non résolues à Charlotte de plus en plus résolues par les arbres généalogiques et l’ADN

Une nouvelle méthode scientifique aide les détectives de Charlotte à résoudre des affaires non résolues, apportant des réponses aux familles qui avaient depuis longtemps renoncé à la clôture.

Les détectives du département de police de Charlotte-Mecklenburg ont nommé quatre personnes qui n’avaient pas été identifiées pendant des années après leur décès. Le CMPD a résolu au moins deux affaires non résolues en utilisant des preuves ADN associées à des arbres généalogiques. Le processus est connu sous le nom de généalogie génétique médico-légale.

Généalogie génétique médico-légale a attiré l’attention du public pour la première fois en 2018 lorsque la police californienne a identifié le Tueur de l’État d’Or. Le tueur présumé est accusé d’une série de viols et de meurtres remontant aux années 1970. Les enquêteurs ont prélevé l’ADN du kit de viol de l’une des victimes et l’ont utilisé pour rechercher un suspect potentiel dans les bases de données d’ascendance.

À Charlotte, les détectives Carol Owens et Matt Hefner, de l’unité des affaires non résolues du CMPD, ont déclaré que cette technique s’était révélée inestimable pour aider à résoudre certains de leurs cas les plus anciens.

Récemment, le CMPD a utilisé la généalogie génétique médico-légale pour résoudre un double meurtre survenu il y a 40 ans et pour identifier quatre personnes décédées dont l’identité était inconnue.

Le le premier était Napoléon McNeil qui a été identifié en 2022 par le NC Unidentified Project et le CMPD. Le NC Projet non identifié est une organisation à but non lucratif partenaire du CMPD, dédiée à l’identification des personnes décédées inconnues.

Le corps de McNeil a été retrouvé en 2010 et il était originaire de Raleigh sans aucun lien connu avec Charlotte, avait déclaré le CMPD à l’époque.

Sa famille a déclaré qu’elle avait renoncé à le retrouver jusqu’à ce que le processus ADN de l’arbre généalogique soit capable de l’identifier, Le Charlotte Observer l’a déjà rapporté.

Peu de temps après, le CMPD a identifié Jose Elder Espinoza, 35 ans, qui avait été porté disparu par sa famille en 2003 et qui n’avait pas été identifié depuis 14 ans. Son corps a été retrouvé dans une zone boisée près de Dixie River Road, à l’ouest de Charlotte. La police pense qu’il a été assassiné et sa mort fait toujours l’objet d’une enquête.

Le CMPD a identifié Espinoza avec l’aide du Projet ADN Doe, une organisation à but non lucratif qui utilise la généalogie médico-légale pour identifier des personnes décédées inconnues. Le projet est une autre organisation avec laquelle CMPD s’associe pour résoudre les identifications de cas froids.

Ensuite, les détectives du CMPD ont identifié Cody Ray Herrell, un sans-abri retrouvé mort à Charlotte en 2021. Il n’y avait aucun signe de traumatisme sur le corps de Herrell et les détectives du CMPD ont pu l’identifier en mars.

L’identification la plus récente du CMPD a eu lieu en mai lorsque les détectives ont pu donner le nom d’une personne qui n’avait pas été identifiée depuis près de 35 ans.

Oliver Doc Mundy, un vétéran de la Seconde Guerre mondiale, a été trouvé dans une cage d’ascenseur dans un ancien hôtel en construction en 1988. Le bâtiment est aujourd’hui l’hôtel Dunhill.

On ne sait pas comment Mundy est mort. On savait qu’il vivait dans les rues de Charlotte et n’était pas identifié jusqu’à ce que des généalogistes légistes et des détectives trouvent un membre éloigné de sa famille et parviennent à le relier via son arbre généalogique et son ADN.

Ces premières identifications ont « allumé un feu » sous la direction des détectives parce qu’ils ont réalisé ce que les tests ADN familiaux pouvaient accomplir, a déclaré Hefner. Hefner a utilisé cette technique pour la première fois en 2021 alors qu’il travaillait avec l’unité des homicides du CMPD pour identifier les restes humains.

« Nous en avons encore six ou sept (nous travaillons) activement. Et nous avons trois ou quatre personnes non identifiées pour lesquelles nous essayons d’obtenir des fonds », a déclaré Hefner.

Utiliser les données ADN et les arbres généalogiques pour identifier les victimes et les suspects longtemps après leur mort ou leur disparition est l’avenir de nombreuses enquêtes, déclare un chercheur de l’Université Western Carolina. Programme d’anthropologie médico-légale.

Nicholas Passalacqua, directeur du programme, aide à superviser la recherche au centre de décomposition humaine de l’université. Cette installation étudie la façon dont les corps humains se décomposent à l’extérieur et aide les chercheurs à identifier les personnes après leur mort.

Bien que l’université ne collabore pas directement avec les forces de l’ordre en utilisant la généalogie médico-légale, Passalcqua a travaillé sur quelques cas avec ce processus et qualifie ce qu’elle peut faire d’« incroyable ».

« C’est quelque chose de nouveau, c’est un domaine relativement restreint. Peut-être que dans 20 ans, ce sera très omniprésent et ce sera la façon dont se font la plupart des identifications », a déclaré Passalcqua. « Mais ce n’est pas quelque chose qui est accessible à la plupart des cas à l’heure actuelle, simplement parce qu’il s’agit d’un processus très gourmand en ressources et en temps. »

Cas froids du CMPD

Les détectives ont fait une percée en utilisant l’ADN familial au début de cette année lorsque le CMPD a utilisé cette technique pour résoudre une affaire classée vieille de plusieurs décennies. C’était la première fois que cette technique était utilisée pour résoudre une affaire d’homicide en Caroline du Nord, selon CMPD.

En 1984, Sarah Mobley Hall, enseignante spécialisée de 27 ans, et son fils de 10 ans, Derrick Mobley, ont été retrouvés étranglés dans leur maison proche du quartier de Hidden Valley à Charlotte.

James Thomas Pratt, 60 ans, n’était pas un suspect lorsque la police a enquêté pour la première fois sur l’affaire, bien qu’il habite à proximité et qu’il aurait une « relation amicale » avec Hall, selon le CMPD.

Le CMPD a travaillé avec le FBI pour prélever l’ADN de la scène de crime originale et le faire correspondre aux membres de la famille à l’aide de bases de données d’ascendance. Pratt a été arrêté dans le comté de York le 1er février, a annoncé le CMPD en mars.

Le capitaine Joel McNelly, commandant de la division des crimes violents du CMPD, a déclaré qu’il espère que le département continuera à utiliser l’ADN familial pour résoudre des affaires non résolues.

« Nous ne sommes qu’au début de tout cela, cela ne fera que s’améliorer », a déclaré McNelly. « Il y a beaucoup de mauvaises personnes qui ont fait beaucoup de mauvaises choses et qui sont probablement un peu inquiètes en ce moment. »

Le CMPD a d’abord utilisé cette technique pour résoudre d’anciens crimes d’agression sexuelle.

Owens a déclaré qu’elle s’était familiarisée pour la première fois avec la technique en 2018, à peu près au même moment où le Golden State Killer était arrêté.

En 2019, les détectives ont trouvé une correspondance et ont pu arrêter un suspect dans un Affaire de viol à 13 ans à Charlotte.

Le CMPD a utilisé le financement d’un initiative de kit d’agression sexuelle payer les tests. Cette initiative est financée par le Bureau of Justice Assistance et aide les forces de l’ordre à analyser des kits d’agression sexuelle non testés auparavant. Au cours des six dernières années, l’initiative a accordé au CMPD des millions de dollars en subventions que le département a utilisées pour tester des centaines de ces kits.

Résoudre ces cas et procéder à des identifications après tant d’années peut être doux-amer pour les victimes et leurs familles, ont déclaré Owens et Hefner.

« Malheureusement, la liste des personnes que j’ai (qui sont décédées)… beaucoup d’entre elles semblent être des sans-abri. Ils ont donc été en quelque sorte oubliés ici de leur vivant », a déclaré Hefner.

« Donc, même si vous découvrez qui ils sont, retrouver leur famille peut être difficile et il y a donc du bonheur que nous ayons identifié certains d’entre eux, mais aussi une certaine tristesse, qu’ils aient en quelque sorte perdu ce lien avec eux. »

Généalogie médico-légale

Le CMPD s’associe à des scientifiques pour résoudre ces mystères.

Leslie Kaufman, généalogiste médico-légal et co-fondatrice du Projet non identifié NC, estime que chaque personne mérite de mourir avec son nom connu. Le projet vise à découvrir les identités au plus près 149 non identifiés personnes décédées dans l’État.

« Leurs familles doivent savoir où ils se trouvaient et ce qui leur est arrivé », a déclaré Kaufman.

Kaufman s’est associé au CMPD et aux forces de l’ordre de tout l’État pour résoudre certaines de ces affaires non résolues.

L’un des plus grands défis auxquels Kaufman et les petites agences de l’État sont confrontés est le financement, a-t-elle déclaré.

La réalisation de tests ADN familiaux sur un ensemble de restes coûte environ 6 000 dollars, a déclaré le CMPD à l’Observer. Souvent, les subventions ne couvrent pas les victimes, sauf si un meurtre ou un acte criminel est suspecté, a déclaré Kaufman.

« S’il s’agit de victimes d’accidents, de surdoses, de causes indéterminées ou de suicides, alors il n’y a aucun financement pour ces personnes », a déclaré Kaufman. « C’est là qu’intervient le projet non identifié de Caroline du Nord. Pour nous aider, nous essayons de collecter des fonds et d’obtenir des subventions pour couvrir ces problèmes également, car ils doivent tous encore être identifiés. »

Un autre obstacle auquel Kaufman et CMPD sont confrontés est le nombre d’utilisateurs présents dans les deux seules bases de données généalogiques que les forces de l’ordre sont autorisées à utiliser – ADN de l’arbre généalogique et GEDMatch. Les deux services commerciaux d’ascendance permettent aux gens de trouver et de cartographier leur arbre généalogique sur la base d’échantillons d’ADN. Bien que les services puissent être utilisés par des professionnels, ceux qui utilisent les sites créent généralement des profils par curiosité et pour des recherches personnelles.

Bien que ces bases de données soient énormes, une personne peut refuser de permettre aux forces de l’ordre d’accéder à ses données.

Hefner encourage les gens à consentir aux recherches des forces de l’ordre lorsqu’ils soumettent des informations ADN à ces sociétés.

« Plus il y aura d’utilisateurs dans le système, plus il nous sera facile de résoudre ces cas », a déclaré Hefner.