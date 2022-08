Décès massifs de poissons dans le fleuve Oder à la frontière germano-polonaise liés au mercure

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

Plus de 100 soldats polonais ont été déployés sur le fleuve Oder, long de 522 milles, qui traverse la Pologne, l’Allemagne et la République tchèque, pour lancer une opération de nettoyage, ont annoncé les autorités. Le déversement de produits chimiques était probablement intentionnel, selon le Premier ministre Mateusz Morawiecki a dit dans un podcast vendredi, où il a promis de tenir les auteurs responsables.

De grandes quantités de déchets chimiques ont probablement été déversées dans une rivière à la frontière entre la Pologne et l’Allemagne, a déclaré vendredi le Premier ministre polonais, tuant des tonnes de poissons et créant une catastrophe écologique qui pourrait prendre des années à nettoyer.

“Il est probable que d’énormes quantités de déchets chimiques aient été déversées dans l’Oder, et cela a été fait en pleine conscience des risques et des conséquences”, a déclaré Morawiecki. “Nous ne lâcherons pas cette affaire, nous n’aurons pas de repos tant que les coupables ne seront pas sévèrement punis.”

Des échantillons d’eau allemands de la région ont révélé des niveaux élevés de mercure dans l’eau, selon les médias locaux, mais les autorités enquêtent toujours sur la source du déversement. Les scientifiques ont émis l’hypothèse qu’il pourrait y avoir d’autres causes à la mort massive de poissons, notamment le changement climatique. La Pologne a déployé 150 soldats pour mettre en place une barrière le long de la rivière pour attraper les poissons morts, et a averti les résidents locaux de ne pas se baigner dans l’eau ou de manger du poisson pêché dans les parties contaminées de la rivière.

Vidéo de la scène publiée sur les réseaux sociaux montre des poissons entassés et flottant le long de la rive du fleuve. Les pêcheurs locaux disent qu’ils aident à sortir les poissons et les castors morts de l’eau depuis des semaines.

Les scientifiques ont émis l’hypothèse que des facteurs autres que le déversement délibéré pourraient être en jeu. Le mercure pourrait s’être déposé dans les sédiments du fond de la rivière en raison d’une pollution passée, avant d’être remué par le dragage récent. La vague de chaleur historique de cet été en Europe pourrait également être à blâmer. Le continent fait face à ce qui est potentiellement sa pire sécheresse depuis 500 ans ; les faibles niveaux d’eau et les températures élevées pourraient étouffer l’apport d’oxygène à la vie aquatique de la rivière et aggraver la pollution existante.

« C’est un problème auquel nous serons de plus en plus confrontés alors que nous évoluons dans un monde affecté par le changement climatique. Les polluants qui sont là-bas sont plus toxiques car ils sont présents à des concentrations plus élevées pendant les conditions de sécheresse », a déclaré David Taylor, professeur de changement environnemental à l’Université nationale de Singapour.