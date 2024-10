Décès liés à la consommation de drogues et âge des victimes, tendances inquiétantes – Winnipeg Free Press

Deux tendances inquiétantes en matière de consommation de drogues se poursuivent dans la province : un nombre élevé de décès et le fait que la majorité des cas concernent des adultes de plus de 40 ans.

Les données publiées le 11 octobre indiquent que mai a enregistré le troisième nombre de décès cette année jusqu’à présent, avec 47, juste derrière avril (53) et janvier (56). Sur les 47 personnes décédées, 15 avaient entre 40 et 49 ans, sept entre 50 et 59 ans et neuf avaient 60 ans ou plus.

En avril, 29 des 53 décès concernaient des personnes de plus de 40 ans.

Ces chiffres ne sont pas surprenants pour ceux qui travaillent en première ligne dans la réduction des méfaits de la drogue dans la ville.

« Notre équipe rapporte que les personnes qui consomment depuis longtemps ou qui ont beaucoup d’expérience en matière de consommation de substances, nous voyons des personnes qui n’ont généralement besoin d’aucun type d’intervention, nécessitant une certaine forme d’intervention, « , a déclaré Levi Foy, directeur exécutif de Sunshine House.

Foy a déclaré que les personnes desservies par Sunshine House ont signalé que le coût de l’approvisionnement avait augmenté et que, sur le marché non réglementé des médicaments, les utilisateurs pourraient être contraints de passer à quelque chose de moins cher et de inconnu, ce qui peut entraîner des réactions indésirables, voire de graves surdoses.

MIKAELA MACKENZIE / FREE PRESS file Le directeur exécutif de Sunshine House, Levi Foy, affirme que son équipe rapporte que les personnes qui n’ont généralement besoin d’aucun type d’intervention en utilisant des drogues ont désormais besoin d’une certaine forme d’intervention.

Les nouveaux chiffres des décès dus à la drogue surviennent au cours d’un week-end historiquement difficile, a déclaré Foy.

« Le week-end de Thanksgiving est toujours un week-end très difficile, et ce changement de saison est très, très difficile », a déclaré Foy.

« C’est difficile à cerner, mais il y a beaucoup de pression dans de nombreux domaines, qu’il s’agisse d’un approvisionnement faible, d’une diminution de l’approvisionnement, du niveau de stress des gens qui augmentent, des niveaux d’anxiété qui augmentent, et puis, avec tous ces facteurs qui contribuent facteurs, les gens pourraient faire une surdose.

Pendant ce temps, le Manitoba a commencé à communiquer des données trimestrielles sur les décès dus à la toxicité des opioïdes auprès de l’Agence de la santé publique du Canada, après avoir régulièrement été la seule province du pays à ne pas fournir de données en temps opportun.

Cependant, les chiffres préliminaires publiés par le bureau du médecin légiste en chef sont encore retardés de plusieurs mois.

La ministre du Logement, des Dépendances et des Sans-abri, Bernadette Smith, a déclaré que les chiffres du premier trimestre 2024 avaient été publiés après avoir comblé un retard de 18 mois causé par le précédent gouvernement conservateur.

« Nous sommes sortis d’un gouvernement pendant sept ans et demi qui n’a pas adopté une approche de réduction des méfaits, qui n’a pas été transparent, qui n’a pas fait de rapport. Nous avions 18 mois de retard avant que quoi que ce soit ne soit rapporté », a-t-elle déclaré.

En décembre dernier, Smith a déclaré qu’elle prévoyait de créer un « groupe de travail interdépartemental » pour lutter contre les retards.

Un agent de santé publique a été embauché en mai pour le bureau du médecin légiste, chargé d’accélérer la déclaration des données sur les décès par surdose, a déclaré Smith.

« Elle passe en revue tous les dossiers papier, parce que nous n’avons pas d’électronique, et déségrége vraiment toutes ces données afin que nous puissions comprendre les tendances, examiner tout cela et nous aider à comprendre ce qui se passe dans la province », a-t-elle déclaré. dit.

Arlene Last-Kolb, directrice régionale du groupe de réduction des risques Moms Stop the Harm, a déclaré que l’approvisionnement en drogues toxiques circulant dans la ville est la principale cause de décès.

« Nous parlons du fentanyl comme si nous l’acceptions, comme si c’était acceptable pour les gens d’être dépendants du fentanyl ou de permettre aux gens de prendre ces drogues synthétiques », a-t-elle déclaré.

« Sinon, comment éliminer cela ? En leur donnant autre chose. Il s’agit de remplacer les médicaments toxiques qui tuent et causent de graves dégâts.»

Des alertes publiées en ligne ce mois-ci ont averti que les médicaments vendus à Winnipeg étaient contaminés par des agents coupants dangereux, notamment le nouvel opioïde synthétique protonitazène, considéré comme trois fois plus puissant que le fentanyl.

