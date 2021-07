Décès et maladies liés au monoxyde de carbone dans le Michigan

Dimanche, les autorités enquêtaient sur la mort de quatre personnes lors d’un festival de musique country de trois jours dans le Michigan, dont trois hommes retrouvés morts dans une caravane de voyage soupçonnés d’empoisonnement au monoxyde de carbone.

Les responsables du shérif du comté de Lenawee ont déclaré avoir reçu un appel au 911 concernant des « personnes qui ne répondaient pas » dans un terrain de camping près du Faster Horses Festival à Brooklyn. Les premiers intervenants sont arrivés pour trouver cinq hommes inconscients au début de la vingtaine à l’intérieur de la remorque. Trois ont été déclarés morts sur les lieux, et deux ont été transportés en ambulance dans un hôpital local dans un état critique et ont été soignés pour une intoxication aiguë au monoxyde de carbone, a indiqué le bureau du shérif dans un communiqué.

Les enquêteurs ont déclaré que l’appelant était un ami qui s’est inquiété alors qu’il n’avait pas eu de nouvelles des hommes.

« Cet incident tragique fait l’objet d’une enquête en tant qu’exposition présumée au monoxyde de carbone d’un générateur situé très près de la caravane », indique le communiqué.

Dimanche également, la police de l’État enquêtait la mort de Melissa Donna Havens, 30. Une autopsie et des tests toxicologiques étaient en cours sur Havens, dont le corps a été retrouvé tôt samedi. Les détectives cherchaient l’aide du public pour identifier un homme avec qui Havens a été vu dans les 24 heures suivant la découverte de son corps.

« Les détectives veulent que le public sache qu’il n’y a aucun danger ou menace pour les gens » lors du festival, a déclaré la police d’État.

L’événement a attiré des milliers de personnes sur le Michigan International Speedway, à 80 miles à l’ouest de Detroit. Le dernier groupe devait jouer dimanche soir. Les organisateurs n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire d’USA TODAY, et aucune mention des décès n’est apparue sur les réseaux sociaux du festival dimanche matin.

Les organisateurs abordent l’utilisation de générateurs dans les campings sur leur fiche d’information sur le festival, affirmant que les générateurs peuvent être utilisés sauf dans le champ intérieur. Mais l’approbation est accompagnée d’un avertissement.

« Les campings sont très proches les uns des autres, nous demandons donc à tous les campeurs du Festival de tenir compte de leurs voisins de camping lorsqu’ils utilisent un générateur », indique la fiche d’information. « Pour éviter des quantités excessives de monoxyde de carbone et de bruit, veuillez « monter » des générateurs internes. Cela permettra à l’échappement d’être libéré au-dessus du camping-car et non dans la zone de camping de vos voisins. »