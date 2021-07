Les syndicats avaient prévu d’organiser un rassemblement à Yeouido, dans l’ouest de Séoul, mais ils ont décidé de se rassembler dans un nouvel endroit après que la police a tenté de les empêcher de se rendre à Yeouido en érigeant des barrières.

« Nous nous sommes réunis ici pour protéger la vie et la sécurité de l’emploi des travailleurs », Le chef de la KCTU, Yang Kyung-soo, a déclaré lors du rassemblement, qui a duré environ deux heures, selon l’agence de presse Yonhap.

En images : des milliers de travailleurs sud-coréens se rassemblent pour un rassemblement syndical à Séoul malgré une recrudescence des cas de coronavirus. Les manifestants réclament des augmentations de salaire et des mesures pour prévenir les accidents du travail pic.twitter.com/heEdAu7q8f – TRT World Now (@TRTWorldNow) 3 juillet 2021

Les membres du syndicat ont demandé l’arrêt des suppressions d’emplois, l’augmentation du salaire minimum et l’augmentation du soutien aux travailleurs touchés par les fermetures.

« La Corée a le 9e PIB parmi les pays membres de l’OCDE, mais le salaire minimum le plus bas. ils soutiennent [large corporations] en suçant le sang des petites entreprises et des travailleurs », a déclaré Park Hee-eun, vice-président de la KCTU. KCTU a signalé qu’une personne a été arrêtée sur le chemin du retour de l’événement.

Jeudi, le gouvernement de Séoul a reporté d’au moins une semaine son plan visant à lever certaines des restrictions sur les rassemblements en plein air dans la capitale, en raison de l’augmentation continue des infections.

Le Premier ministre Kim Boo-kyum a exhorté les syndicats à reporter le rassemblement en raison des restrictions de Covid-19 et a menacé les manifestants d’agir s’ils ne se conformaient pas. « Peu importe l’importance des droits et libertés, il ne faut pas menacer la vie et la sécurité des autres » a écrit le PM dans une déclaration sur les réseaux sociaux un jour avant l’événement. « Le rassemblement massif dans la capitale (…) est un acte dangereux qui peut jeter de l’huile sur le feu en termes de coronavirus. »

Les syndicats ont rejeté le plaidoyer du Premier ministre. « Ce qui est plus effrayant que l’infection, ce sont les décès et les licenciements sur le lieu de travail, ainsi que le monde des inégalités et de la discrimination » KCTU a déclaré dans une déclaration aux médias.

Le nombre quotidien de cas de Covid-19 en Corée du Sud a dépassé les 800 vendredi, ce qui était le nombre le plus élevé en près de six mois, selon Reuters. Samedi, l’Agence coréenne de contrôle et de prévention des maladies a signalé 748 cas transmis localement et 46 cas importés, portant leur nombre total à 159 342.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !