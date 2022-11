Décès d’un pionnier – Shaw Local

Extrait de The Neponset Messenger (journal), vendredi 24 février 1905, page 1, colonne 5 :

“Isaac Bailey Blake, l’un des résidents les plus en vue de Neponset, est décédé lundi après-midi. M. Blake avait été un homme vigoureux et chaleureux et avait rarement été malade. Il y a à peine une semaine, il a contracté un gros rhume qui, avec son âge avancé, a entraîné sa mort.

M. Blake est né à Peacham, Vermont, le 3 décembre 1822, et au moment de sa mort était âgé de 82 ans, 5 mois et 18 jours. Il épousa Mary J. Pratt dans le Vermont et en 1856 vint à Neponset alors que ce n’était qu’un hameau. Il fut l’un des fondateurs de l’Église congrégationaliste en 1858 et en fut un membre actif jusqu’à sa mort.

Personne n’était plus prompt et plus fidèle dans le service et l’assistance. Pendant 46 années consécutives, il a été engagé dans le commerce du bois. Il a occupé de nombreuses fonctions de confiance et de responsabilité publiques et s’est acquitté de ses fonctions avec une fidélité et une honnêteté marquées.

Belle était en effet la vie du défunt et l’Église congrégationaliste n’a pas pu accueillir tous ceux qui souhaitaient payer leurs hommages. Les belles offrandes florales provenaient des classes de l’école du dimanche où il était surintendant. Tous les magasins ont été fermés et l’école fermée.

Les élèves ont défilé en procession de l’école à l’église. Le révérend HL Hartwell a dirigé les services et les restes ont été inhumés au cimetière de Floral Hill. Les survivants comprennent son épouse actuelle, Jennie E. Pettitt, et ses cinq enfants, Ira A. et Albert H., de Kewanee, et Matthew I., Anna M. et Wilbur G., tous de Neponset. Il a été précédé dans la mort par deux épouses, Mary J. Pratt et Elizabeth W. Craig et deux enfants Harry L. et Mary A. »

Mes histoires récentes ont mis en vedette des familles du comté d’avant la guerre civile, des coureurs du circuit de l’Église méthodiste et des abolitionnistes. Certaines personnes deviennent notables par leurs nécrologies, et je voulais en savoir plus sur celle-ci.

Les grands-parents d’Isaac Bailey Blake étaient Henry et Molly Blake, qui vivaient également à Peacham, Vermont. Puisqu’il était le petit-fils le plus âgé, je suis sûr qu’il a entendu des histoires de guerre sur “La Révolution”.

Le major Henry Blake a combattu à la bataille de Bunker Hill en 1775 avec le régiment du New Hampshire du colonel Stark. Son arrière-grand-père, un caporal, est mort de la variole au service de l’armée continentale du Nord, Still Water, New York.

Notre guerre révolutionnaire a duré six longues années et l’issue était souvent incertaine. De nombreuses histoires de grand-père Henry ont été confirmées par son journal de guerre. L’influence positive sur son petit-fils de 10 ans se déroule dans le reste de l’histoire de sa vie.

Sa foi congrégationaliste a été transmise par les premiers Blakes qui ont quitté l’Angleterre en tant que rebelles religieux. Le registre généalogique de la Nouvelle-Angleterre confirme que l’arrière-arrière-grand-père John Blake a émigré d’Angleterre sur le navire Resolution en 1678 pour rechercher la liberté religieuse. Je pense plutôt que l’esprit d’indépendance et la confiance des familles ont peut-être poussé leur petit-fils à la frontière de l’Illinois.

Isaac Bailey Blake a été enseignant pendant un certain temps dans le Vermont et a également appris la menuiserie et l’ébénisterie. Une armoire et un bureau en cerisier de fantaisie qu’il a fabriqués sont toujours précieux dans la famille. Le commerce du bois était donc tout naturel pour ce jeune entrepreneur.

L’énorme bois de Barren Grove se trouvait au nord et le premier chemin de fer venait d’être construit à travers Neponset. La demande de bois explosait pour des villes et des maisons flambant neuves, en plus des fenêtres, des portes et des clous. Le timing et la chance ont rencontré la connaissance et le travail acharné.

En 1858, Isaac forme un partenariat avec Joseph Lyford et ouvre la première cour à bois de la région. Lyford avait intensifié plus tôt en 1855 et était le premier maire de Neponset. Il est resté maire pendant 20 ans jusqu’à ce qu’Henry Carse soit élu. Carse a servi pendant 16 ans.

Ils ont vu beaucoup de croissance et une guerre civile au cours de leur mandat combiné de 36 ans. La propriété du parc à bois a changé de mains à quelques reprises en 50 ans, mais Isaac Blake en a toujours été le gérant. Un membre de la famille possède encore le fer à marquer « IB » qui marquait le bois Neponset. Il s’agissait de promouvoir la publicité et de décourager le vol.

L’amour d’Isaac pour l’apprentissage a pris vie lorsque le bureau de la cour à bois est également devenu la première bibliothèque de Neponset. IB Blake était administrateur du premier conseil de bibliothèque et a autorisé l’achat de 365 livres. Parlez d’un pionnier.

Le service de guerre révolutionnaire de la famille Blake n’a pas été perdu pour les générations suivantes. Un chapitre Kewanee des Filles de la Révolution a été créé en 1897 dans l’une des maisons à ossature d’origine de la ville.

En 1915, Georiella B. Blake, la petite-fille d’Isaac Blakes a été acceptée avec le numéro d’enregistrement DAR 114697. Elle a épousé le Dr Warren T. Heaps, fils d’IG Heaps d’Annawan qui a servi avec distinction dans le 27e régiment d’infanterie volontaire de l’Illinois pendant la guerre civile. (voir Pioneer Struggles No. 11 – Civil War Hero – dans le Bureau County Republican du 23 avril, page 11)

Le caporal de la guerre révolutionnaire Henry Blake Sr. et le major Henry Blake faisaient sauter leurs boutons d’uniforme pour connaître leur progéniture. En voici quelques-uns : arrière-arrière-arrière-arrière-petit-fils, colonel Ellis D. Blake, armée, Seconde Guerre mondiale et arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-petits-fils, colonel Phillip L. Blake, armée ; le lieutenant-colonel Douglas B. Blake, armée ; le lieutenant-colonel Robert E. Blake, armée ; et le lieutenant-colonel Jamie J. Wittmeyer, Marines.

L’arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-petite-fille Jani Wittmeyer Wells a confirmé et documenté huit générations de lignée directe avec le soldat de la guerre d’indépendance, le major Henry Blake.

Deborah Coe, régente de l’État DAR et Delores Nanninga, chapitre Kewanee, acceptant Jani Wittmeyer Wells, debout, candidature le 7 novembre. C’était également la célébration du 125e anniversaire du chapitre. (Photo fournie par Dick Wells)

Wittmeyer Wells a présenté la demande DAR et 41 pages de preuves à l’appui le mois dernier au registraire Gail Ripka du Kewanee Chapter No. 5064IL. Il a été approuvé et a été transmis aux responsables du DAR de l’État et du pays pour examen final.

Une nécrologie de pionnier du comté de Bureau est un bon endroit pour commencer une leçon d’histoire locale. La partie excitante est de voir comment le reste de la vie est né. Nous pouvons nous rappeler de réfléchir et de respecter nos arbres généalogiques et de réfléchir à la façon dont nos vies vont ajouter de la valeur. Nous devons aujourd’hui faire la différence. Chaque jour est un cadeau. C’est pourquoi nous l’appelons le présent.

• Le lieutenant-colonel Dick Wells (retraité) est titulaire d’un diplôme en économie et d’une maîtrise en histoire militaire et est propriétaire foncier sur le Neponset Great Sauk Trail. Il s’est toujours intéressé à l’histoire des pionniers d’avant la guerre civile et a lu plusieurs récits à la première personne. Il s’agit de l’article n° 15 de la série Pioneer Struggles. Vient ensuite l’éducation des pionniers.