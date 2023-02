Décès d’un ouragan dans une maison de retraite : accident ou homicide involontaire ?

Le procureur Chris Killoran a déclaré au jury composé de six membres que Jorge Carballo était coupable d’homicide involontaire parce qu’il n’avait pas donné de directives adéquates à son personnel au centre de réadaptation d’Hollywood Hills après la perte d’alimentation du système de climatisation de l’établissement. Il a dit que Carballo était rentré chez lui alors même qu’il faisait “ridiculement chaud” à l’intérieur de l’établissement de 150 lits sur deux étages et n’avait pas ordonné l’évacuation de ses patients vers l’hôpital régional Memorial de l’autre côté de la rue, qui avait la climatisation en état de marche.

Les procureurs doivent prouver que Carballo a agi de manière imprudente et a fait preuve d’un mépris flagrant et négligent pour la sécurité de ses patients. Carballo, 65 ans, pourrait encourir 15 ans de prison s’il est reconnu coupable, bien qu’une peine de cette durée soit peu probable car il n’a aucun antécédent. Il a été initialement accusé de 12 décès, mais trois cas ont été abandonnés. Les charges ont également été abandonnées contre trois de ses employés, qui témoigneront contre lui.

“Il s’agit d’un cas d’un capitaine qui a abandonné son navire qui coule lentement et a laissé non seulement son équipage mais aussi les passagers se débrouiller seuls”, a déclaré Killoran. Alors que les températures augmentaient à l’intérieur du centre, Carballo “n’a pratiquement rien fait”, a-t-il déclaré.

Un rapport d’État a déclaré qu’avant que la tempête ne frappe le 10 septembre 2017, Carballo et son équipe avaient fait les préparatifs appropriés. Ils ont acheté de la nourriture supplémentaire, de l’eau et du carburant pour le générateur.

Après la panne du climatiseur, Carballo et son directeur d’installation ont contacté la compagnie d’électricité. Lorsque cela n’a pas fonctionné, ils ont appelé le téléphone portable de Scott et les responsables du comté et de la ville. Aucune aide n’est venue.

Les températures cette semaine-là se situaient dans les années 80 supérieures (environ 31 degrés Celsius). Le 12 septembre, deux jours après la tempête, les patients de la maison de retraite ont commencé à arriver aux urgences de Memorial Regional avec des températures de 103 degrés (39,4 degrés Celsius) et plus.

Vers 6 heures du matin le 13 septembre, après l’arrivée d’autres patients, l’infirmière en chef de l’époque, Judy Frum, et son assistante, Tracy Meltzer, se sont rendues à la maison pour offrir leur aide. Tous deux ont témoigné lundi que lorsqu’ils sont entrés, la chaleur les a frappés et le personnel de la maison semblait affolé. Les ambulanciers étaient déjà sur place.

Meltzer a déclaré que lorsqu’elle a atteint le deuxième étage, elle a trouvé deux hommes morts dans une pièce et une femme allongée dans une couche remplie d’urine et d’excréments. Elle a entendu l’une des infirmières du foyer dire : « Ils tombent comme des mouches. Nous devons faire sortir ces gens d’ici. Après qu’elle, Frum et les ambulanciers aient conversé, les pompiers ont décidé d’évacuer la maison et d’emmener tout le monde à l’hôpital, où une alerte aux pertes massives a été déclenchée.