Betty Jean Hall, 78 ans, une avocate née dans le Kentucky qui s’est battue pour rendre les emplois dans les mines de charbon accessibles aux femmes et a ensuite exercé les fonctions de juge administrative supervisant le processus d’examen des prestations du gouvernement pour les travailleurs blessés, est décédée vendredi.

Hall a été décrite sur le site Web de son alma mater, le Berea College, comme « une défenseure infatigable des droits des femmes, de la santé et de la sécurité au travail et de la justice sociale dans les Appalaches ».

Pendant sa retraite, elle a vécu à Cary, en Caroline du Nord

Hall était le fondateur du Coal Employment Project, un groupe de défense basé à Oak Ridge, dans le Tennessee, qui a non seulement mené des batailles juridiques pour permettre aux femmes d’entrer dans les mines, mais a également mis en place un réseau de soutien national pour les aider une fois sur place.

L’organisation organisait des programmes de formation et des conférences annuelles auxquelles participaient des femmes de tout le pays et parfois de l’étranger, a déclaré Kipp Dawson, défenseur de la justice sociale et ami de Hall qui a travaillé comme mineur de charbon en Pennsylvanie pendant 13 ans.

Elle a déclaré que les sessions annuelles organisées par le Coal Employment Project ont permis aux femmes minières – et à certains hommes qui y ont également participé – de travailler sur des questions importantes.

Le Coal Employment Project a présenté des recherches sur des sujets tels que l’effet de la grossesse sur les femmes mineures et la nécessité d’un congé parental payé, ce qui a ouvert la voie à la loi sur le congé familial et médical, a déclaré Dawson.

« Nous avons été pris plus au sérieux parce que ce n’était pas seulement la voix d’une femme », a déclaré Dawson. « Elle était notre mère. Sans elle, nous n’aurions pas eu l’organisation… qui a fait tant de choses. »

Le CEP, comme on l’appelait, a également mis en place des groupes de soutien pour les femmes mineures dans de nombreux États, a déclaré Marat Moore, membre de longue date du Coal Employment Project et auteur de « Women in the Mines: Stories of Life and Work ».

« Plus je vieillis, plus je me rends compte à quel point le travail de Betty Jean était unique, innovant et incroyable », a déclaré Moore. « C’était un modèle d’organisation populaire. »

Hall a déclaré au New York Times C’est en 1979 qu’elle s’est intéressée aux femmes dans le secteur minier après avoir entendu parler d’une société minière de charbon du Tennessee qui refusait de laisser une femme visiter une mine.

À l’époque, les femmes dans le secteur minier étaient considérées comme superstitieuses, un peu comme les marins d’autrefois : « C’est comme être la première femme à bord d’un navire. Personne ne veut de vous dans son équipage », a déclaré Hall au Times.

« Il m’est venu à l’esprit que même si j’avais grandi dans le Kentucky, je ne connaissais pas une seule femme mineure », a déclaré Hall au journal.

Grâce à des poursuites judiciaires contre la discrimination et à un plaidoyer populaire, Hall a pu faire pression sur les sociétés minières de charbon de tout le pays pour qu’elles commencent à embaucher des femmes.

« Bien sûr, l’extraction du charbon est un travail difficile », a déclaré Hall au New York Times. « Mais le travail domestique et le travail dans les usines de couture pour un salaire minimum l’est tout autant. Presque toutes les femmes avec qui j’ai discuté s’accordent à dire que si elles doivent choisir entre gagner 6 000 dollars par an dans une usine et extraire du charbon pour 60 dollars ou plus par jour, elles iront dans les mines. »

Jim Branscome, un ami de longue date de Hall qui vit aujourd’hui à Scottsdale, en Arizona, a déclaré qu’à cette époque, « les seuls emplois offerts aux femmes dans l’industrie du charbon étaient dans un bureau avec une machine à écrire ».

Branscome a déclaré qu’il pensait que le mouvement féministe et l’éducation de Hall dans une région dépendante de l’exploitation minière l’avaient amenée à agir.

Lorsque Hall a été contacté par un groupe juridique de l’est du Tennessee au sujet du manque d’opportunités pour les femmes dans le secteur minier, il a déclaré : « Elle a décidé de faire quelque chose à ce sujet. »

« Elle faisait simplement partie d’une génération de femmes qui ont décidé : « Nous n’accepterons plus ça » », a-t-il déclaré.

« Il fut un temps où les entreprises du secteur du charbon étaient très admirées », a déclaré Branscome. « L’industrie du charbon était tout simplement choquée de voir que quelqu’un les poursuivait avec de telles poursuites. »

Et, a-t-il ajouté, « ils bénéficiaient du soutien du gouvernement fédéral et des tribunaux. C’était une nouveauté. »

Bien que le nombre de femmes dans les mines ait augmenté dans les années 1970, des rapports médiatiques ultérieurs indiquent que leur nombre a diminué au milieu et à la fin des années 1980, alors que les sociétés charbonnières supprimaient des emplois.

Hall a déclaré au Herald-Leader en 1986 que les femmes avaient été particulièrement touchées, car elles étaient « les dernières embauchées et les premières licenciées ».

Bien qu’il y ait peu de femmes dans l’exploitation minière aujourd’hui, Moore a déclaré qu’elle espère que l’héritage de Hall en matière d’organisation des femmes va perdurer.

« C’était l’un des plus beaux cadeaux de ma vie », a-t-elle déclaré.

Dawson a déclaré que Hall a aidé les femmes à briser les barrières, leur permettant de choisir des cheminements de carrière qui leur étaient auparavant inaccessibles et leur donnant les outils pour devenir des leaders dans leur domaine.

Et ces dernières années, a-t-elle déclaré, Hall a travaillé pour aider à préserver l’histoire de la façon dont elle l’a fait pour les générations futures.

Elle rit doucement en se souvenant d’une histoire particulière sur le dévouement de Hall à la préservation des archives du travail du Coal Employment Project.

Pendant des années, a déclaré Dawson, le groupe a publié un bulletin mensuel, et chaque édition comprenait des contributions de tout le pays et un article plus long racontant l’histoire d’une femme mineure de charbon. La publication était polycopiée sur du papier 8×14, a déclaré Dawson, et agrafée dans le bureau de Hall.

« Ce format particulier était difficile à numériser », a-t-elle déclaré.

Ainsi, des années plus tard, Hall a retapé elle-même chaque bulletin d’information afin que les articles puissent être conservés au format numérique.

« Elle savait à quel point nos histoires étaient importantes », a déclaré Dawson.

Moore a déclaré que son histoire n’aurait certainement pas été la même sans Hall.

« Elle nous a donné l’occasion de vivre une vie plus grande et plus intéressante », a déclaré Moore. « Elle était minuscule. Une toute petite personne, mais j’avais l’impression que l’un des plus grands chênes de notre forêt était tombé. »

Hall était originaire du comté de Perry et a grandi à l’école Buckhorn. Elle a été transférée à la Berea College Foundation School, un lycée géré par le collège à cette époque, lorsque son père est devenu responsable du programme de menuiserie du collège, selon une nécrologie fournie par Branscome.

Elle est diplômée du Berea College en 1968. En 1976, elle est diplômée de l’Antioch School of Law de Washington, DC, une école axée sur le droit d’intérêt public et la justice sociale.

L’année suivante, elle fonde le Coal Employment Project.

Au fil des ans, le travail de Hall a été reconnu par un certain nombre d’organisations, notamment le magazine Ms., qui l’a nommée « Femme à surveiller dans les années 80 », et par le National Women’s Health Network, qui l’a nommée Défenseure de la santé de l’année en 1980, selon un mémoire. biographie sur le site du Berea College.

En 2001, plusieurs années après l’arrêt du Coal Employment Project, Hall a été nommé juge administratif d’appel pour le Benefits Review Board du ministère du Travail des États-Unis.

« Sous sa direction, le conseil a rationalisé le processus d’examen des prestations, garantissant que les mineurs de charbon atteints d’une maladie pulmonaire noire et les autres travailleurs blessés dans l’exercice de leurs fonctions reçoivent un examen juste et rapide de leurs demandes d’indemnisation », indique sa biographie sur le site Web du Berea College.

Elle a exercé cette fonction jusqu’en 2019, date à laquelle elle a pris sa retraite du poste de juge en chef des appels administratifs.

Branscome a déclaré qu’il avait rencontré Hall pour la première fois alors qu’il était étudiant de première année au Berea College et que leur amitié avait duré 60 ans.

Il a déclaré qu’ils avaient concouru ensemble dans l’équipe de débat, qu’ils avaient travaillé ensemble à la Commission régionale des Appalaches à Washington, DC, après l’université et qu’ils n’avaient jamais perdu contact alors que leur carrière les conduisait à des endroits différents.

« Betty Jean est le genre d’amie qui est toujours là », a-t-il déclaré. « Dans tous les moments difficiles de la vie. »

« Elle était courageuse, a déclaré Branscome, tant au sein de l’équipe de débat que dans sa lutte contre les compagnies de charbon. »

Ces dernières années, a déclaré Branscome, lui et Hall ont travaillé ensemble au sein d’un groupe cherchant des moyens d’aider le Berea College à recruter plus d’étudiants des montagnes.

L’année dernière, Hall a reçu un prix d’ancien élève distingué du collège.

Un fonds de bourses d’études à son nom a été créé au Berea College, et il bénéficiera aux « étudiants des comtés les plus défavorisés économiquement des Appalaches, qui sont principalement des bassins houillers », indique sa nécrologie.

« Parmi toutes ses réalisations, elle est particulièrement fière de ses jumeaux, Tim et Tiffany, et de ses deux petits-enfants, Athena et Blake », indique sa biographie au Berea College.

Sa famille réside à Cary, en Caroline du Nord, selon la nécrologie.

« Ma mère aimait l’est du Kentucky et a travaillé très, très dur pour redonner à sa patrie », a déclaré sa fille Tiffany Olsen dans un message.

Des services commémoratifs sont prévus le 5 octobre à Berea, a-t-elle déclaré.