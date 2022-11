Décès d’un légendaire chanteur de rock écossais — RT Games & Culture

Le rockeur écossais Dan McCafferty est décédé mardi à l’âge de 76 ans. Le fondateur de Nazareth a été acclamé dans le monde entier pour sa voix puissante teintée de blues et laisse derrière lui une femme, deux enfants et cinq décennies de tubes de hard rock.

“Dan est mort à 12h40 aujourd’hui,” Pete Agnew, ami de McCafferty et bassiste de Nazareth, a écrit sur Facebook. “C’est l’annonce la plus triste que j’ai jamais eu à faire. Maryann et la famille ont perdu un merveilleux mari et père aimant, j’ai perdu mon meilleur ami et le monde a perdu l’un des plus grands chanteurs qui ait jamais vécu. Trop bouleversé pour dire quoi que ce soit de plus pour le moment.

Né à Dunfermline, en Écosse, en 1946, McCafferty a fondé Nazareth avec Agnew en 1968. Les deux premiers albums du groupe n’ont pas réussi à se classer, et ce n’est qu’en 1973 avec “Razamanaz” que le groupe a connu un premier succès commercial.















Deux disques à succès – “Loud ‘n’ Proud” de 1973 et “Rampant” de 1974 ont suivi, mais le groupe a explosé dans le courant dominant avec “Hair of the Dog” de 1975, un album contenant le single désormais classique “Love Hurts”. Le morceau était le seul succès du groupe dans le Top Ten américain et est devenu un incontournable de la radio rock des années 1970, tandis que l’album est devenu double platine.

McCafferty a pris sa retraite de ses fonctions de leader en 2013. Le guitariste Manny Charlton a démissionné en 1990 et est décédé en juillet de cette année, tandis que le batteur Darrell Sweet est décédé en 1999. Alors que Nazareth continue de tourner et de sortir de la musique, Agnew est le dernier membre fondateur vivant.

McCafferty a pris sa retraite en raison de ses problèmes de maladie pulmonaire obstructive chronique. Alors qu’il a continué à chanter et à se produire occasionnellement dans les années qui ont suivi, il a déclaré au magazine Classic Rock qu’il ne pouvait plus supporter les rigueurs de jouer avec un groupe de rock.

“Si vous ne pouvez pas faire le travail, vous ne devriez pas être là” il expliqua. “Nazareth est trop grand pour ça.”

En 2019, McCafferty a sorti “Last Testament”, son troisième et dernier album solo.