Les autorités belges ont annoncé mercredi qu’une enquête devait être lancée sur la mort d’un homme noir détenu par la police.

L’homme de 23 ans, identifié uniquement avec l’IB initial, est décédé samedi à Bruxelles.

Le parquet de Bruxelles a annoncé mercredi qu’un juge d’instruction serait désigné pour mener l’enquête.

L’annonce est intervenue alors que quelque 300 personnes, tenant des pancartes Black Lives Matter, manifestaient dans le centre de Bruxelles pour demander aux autorités de faire la lumière sur l’incident.

Selon les procureurs, IB a été arrêté après avoir prétendument tenté de fuir des agents contrôlant un groupe de personnes rassemblées au centre de Bruxelles. Ils étaient là malgré l’interdiction des rassemblements publics imposée pour freiner la propagation du COVID-19.

Il a ensuite été emmené dans un poste de police, où il s’est évanoui, ont indiqué les procureurs. Il a été transféré à l’hôpital, où il a été déclaré mort.

Les médias locaux ont rapporté qu’IB avait commencé à enregistrer la police avec son smartphone samedi lorsque les agents avaient décidé de procéder à un contrôle d’identité sur lui. Le bureau du procureur a déclaré avoir saisi des images de vidéosurveillance, à la fois au poste de police et sur les lieux de l’arrestation de l’homme.

Le Comité P belge, un organisme indépendant de surveillance des services de police, mène une enquête et un coroner a été désigné pour effectuer une autopsie ainsi que des tests de toxicologie, ceux du parquet.

Il a ajouté que la famille et l’avocat d’IB avaient rencontré le procureur en chef mercredi matin et qu’ils avaient reçu des garanties que « tous les moyens sont et seront mis en œuvre pour faire la lumière sur ce qui s’est passé ».