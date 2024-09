Décès d’un influenceur américain de TikTok après le semi-marathon de Disney

Une influenceuse de voyage américaine de 35 ansCaleb Gravesest décédé d’un arrêt cardiaque dimanche après avoir terminé le semi-marathon d’Halloween de Disneyland à Anaheim, en Californie. Moins de 24 heures avant sa mort, Graves a posté une vidéo effrayante à ses abonnés TikTok, partageant son inquiétude quant à sa participation à la course.

« Je ne sais pas ce qui se passe, mais j’espère vraiment terminer la course demain matin », a déclaré Graves dans la vidéo. « J’étais dehors pendant 20 minutes pour promener mon chien et je me suis évanoui quand je suis revenu. J’avais l’impression d’être épuisé par la chaleur et je n’avais aucun contrôle sur mon corps. »

La course a débuté tôt dimanche matin à 5 heures pour éviter la chaleur extrême qui sévit dans le sud de la Californie. Au départ, la température enregistrée était de 24°C avec 82% d’humidité.

Originaire du Texas mais résidant à Los Angeles, Graves a terminé la course en moins de deux heures. Cependant, des témoins ont rapporté que Graves semblait en détresse juste après avoir franchi la ligne d’arrivée, se tenant la poitrine avant de s’effondrer. Le personnel médical sur place est intervenu immédiatement et Graves a été transporté d’urgence à l’hôpital où il est décédé plus tard d’un arrêt cardiaque.

La mort de Graves a choqué ses 18 000 fans, qui avaient suivi de près ses préparatifs de course. Plusieurs fans lui ont conseillé de rester hydraté, à laquelle Graves a répondu qu’il avait « bu de l’eau toute la journée » la veille.

Selon un rapport de Divertissement hebdomadaireLe bureau du coroner du comté d’Orange procède actuellement à une autopsie, dont les résultats sont attendus dans les semaines ou les mois à venir. Graves est la seule victime de la course de dimanche.

Au-delà des médias sociaux, Graves a travaillé comme associé en contentieux dans un cabinet d’avocats basé à Los Angeles.