Décès d’un haut responsable du parti au pouvoir en Afrique du Sud, l’ANC

Duarte, 68 ans, a été élue à la tête de l’ANC en 2012 et avait servi jusqu’à ce qu’elle parte en congé de maladie en novembre de l’année dernière.

“Bien que notre camarade bien-aimée Jessie soit gravement malade depuis plusieurs mois, il est difficile de comprendre que quelqu’un avec une telle vitalité et un tel esprit ait quitté cette terre”, a déclaré Ramaphosa aux personnes en deuil dimanche.

“La camarade Jessie était une dirigeante fidèle, dévouée et farouchement loyale du Congrès national africain”, a déclaré Ramaphosa.

Il l’a félicitée pour sa lutte pour les droits des femmes pendant et après la lutte de l’Afrique du Sud contre le régime de la minorité blanche et le système d’oppression raciale connu sous le nom d’apartheid qui a pris fin en 1994.

“Jessie n’a cessé de faire progresser la position des femmes dans tous les domaines de la vie publique et privée”, a déclaré Ramaphosa.

“Elle a confronté les attitudes et pratiques patriarcales qui cherchaient à diminuer le rôle et la contribution des femmes au Parlement, au gouvernement et dans la société”, a-t-il déclaré.