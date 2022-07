Décès d’un haut responsable du parti au pouvoir en Afrique du Sud, l’ANC

JOHANNESBURG (AP) – Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a rendu hommage à la secrétaire générale adjointe de longue date de son parti au pouvoir, le Congrès national africain, Jessie Duarte, décédée dimanche après une longue bataille contre le cancer.

Duarte, 68 ans, a été élue à la tête de l’ANC en 2012 et avait servi jusqu’à ce qu’elle parte en congé de maladie en novembre de l’année dernière.

“Bien que notre camarade bien-aimée Jessie soit gravement malade depuis plusieurs mois, il est difficile de comprendre que quelqu’un avec une telle vitalité et un tel esprit ait quitté cette terre”, a déclaré Ramaphosa aux personnes en deuil dimanche.

“La camarade Jessie était une dirigeante fidèle, dévouée et farouchement loyale du Congrès national africain”, a déclaré Ramaphosa.

Il l’a félicitée pour sa lutte pour les droits des femmes pendant et après la lutte de l’Afrique du Sud contre le régime de la minorité blanche et le système d’oppression raciale connu sous le nom d’apartheid qui a pris fin en 1994.

“Jessie n’a cessé de faire progresser la position des femmes dans tous les domaines de la vie publique et privée”, a déclaré Ramaphosa.

“Elle a confronté les attitudes et pratiques patriarcales qui cherchaient à diminuer le rôle et la contribution des femmes au Parlement, au gouvernement et dans la société”, a-t-il déclaré.

Certains des rôles influents que Duarte a joués incluent celui de porte-parole de l’ANC et d’assistant personnel de Nelson Mandela après sa sortie de prison en 1990.

Elle était l’un des principaux membres de la Ligue des femmes de l’ANC et a également été ambassadrice de l’Afrique du Sud au Mozambique.

Duarte, membre du comité exécutif national de l’ANC depuis plus de 25 ans, a attiré le soutien de factions rivales au sein du parti, ce qui a conduit beaucoup à la décrire comme une unificatrice.

Elle a souvent été critiquée pour sa défense publique fougueuse de l’ANC, malgré les preuves croissantes que nombre de ses responsables sont corrompus et inefficaces. Une enquête judiciaire récente sur des allégations de corruption sous le règne de l’ancien président Jacob Zuma de 2009 à 2018 a révélé des actes répréhensibles importants de la part du parti ANC et de certains de ses hauts responsables.

Ces dernières années, Duarte a également été critiquée pour son attitude envers les médias, car elle critiquait souvent publiquement les journalistes qu’elle considérait comme anti-ANC.

Certains partis politiques de l’opposition ont félicité Duarte pour son rôle dans la lutte contre l’apartheid et envoyé des messages de condoléances à sa famille et à l’ANC.

Des funérailles officielles selon les rites islamiques ont eu lieu pour Duarte au cimetière Westpark de Johannesburg où elle a été enterrée dimanche. Un service commémoratif officiel aura lieu plus tard cette semaine.

Mogomotsi Magome, The Associated Press