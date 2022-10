Décès d’un éminent homme d’affaires de Kelowna – Kelowna Capital News

La mort soudaine du PDG de Stober Group a laissé la famille de Dave McAnerney “le cœur brisé”.

La famille a publié une déclaration dans la soirée du 13 octobre, annonçant que McAnerney était décédé subitement alors qu’il faisait du vélo de montagne avec des amis proches.

En tant que PDG du groupe Stober, McAnerney a supervisé la construction de tous les sites Landmark de Kelowna.

L’homme de 59 ans était également l’ancien PDG de Sun-Rype.

“Dave chérissait la famille avant tout”, lit-on dans le communiqué. «Il était un père de famille de bout en bout et chérissait sa femme Anne et ses filles, Michelle et Renee. C’était beau de les voir tous les quatre rire ensemble et aimer la vie.

Il a ajouté qu’il est un accomplisseur accompli.

“Droit A dès la maternelle, major de la promotion au lycée, ingénieur chimiste avec distinction, numéro un aux examens mondiaux de Brew Master et champion du monde junior de curling.”

Une célébration de la vie n’a pas encore été annoncée.

@JakeC_16

Jake.courtepatte@kelownacapnews.com

