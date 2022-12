Décès d’un éminent défenseur des sans-abri de Kelowna

Un homme bien connu des résidents de Kelowna et de la communauté des sans-abri est décédé.

John Thiessen a régulièrement nourri et habillé les personnes vivant dans les rues de la ville et a utilisé les médias sociaux pour les sensibiliser au besoin constant d’aider les autres.

Sa femme, Debra, a annoncé sur Facebook le 4 décembre qu’il était décédé.

“Partager une très triste nouvelle. John Thiessen, mon meilleur ami depuis l’âge de 19 ans et mon mari depuis 34 ans, est décédé le 2 décembre à l’âge de 60 ans d’une autre crise cardiaque. Drôle, gentil, attentionné, empathique et talentueux pour ne citer que quelques-unes de ses qualités. Nous trouvons du réconfort en sachant qu’il ne souffre plus. J’espère que quelqu’un prendra en charge les soins indispensables aux personnes sans logement dans les rues de Kelowna en son absence.

La fille de Thiessen, Katie, s’est également rendue sur Facebook pour partager le chagrin de la famille.

«Mon père était vraiment unique en son genre. Gentil (il a beaucoup parlé de gentillesse), compatissant, empathique, bizarre (si bizarre), résilient, têtu, généreux, attentionné, amical, maladroit et tendre. Je me souviendrai de lui pour toutes ces choses et plus encore. En mémoire de mon père, faites un compliment, un câlin à quelqu’un ou offrez quelque chose à quelqu’un moins fortuné que vous aujourd’hui.

Une célébration de la vie de Thiessen aura lieu en janvier.

