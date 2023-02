Décès d’un compositeur pop légendaire — RT Games & Culture

Burt Bacharach, compositeur oscarisé, primé aux Grammy Awards et aux Tony Awards, est décédé à Los Angeles, a confirmé jeudi son attaché de presse. Bacharach avait 94 ans et est décédé chez lui de causes naturelles,

Né dans une famille juive à Kansas City en 1928, Bacharach a grandi à New York et a étudié la musique classique à l’Université McGill à Montréal, Canada. Il a commencé à travailler avec le parolier Hal David en 1957, produisant leur premier hit pop américain “Magic Moments” pour le chanteur Perry Como.

“La musique adoucit le cœur, vous fait ressentir quelque chose si c’est bon, apporte une émotion que vous n’auriez peut-être pas ressentie auparavant.” Bacharach a déclaré à AP dans une interview en 2018. “C’est une chose très puissante si vous êtes capable de le faire, si vous avez dans votre cœur de faire quelque chose comme ça.”

Bacharach se retrouverait avec plus de 70 chansons dans le Top 40 américain. Parmi eux se trouvaient “I Say a Little Prayer”, interprété par Aretha Franklin, “What’s New Pussycat?” chanté par Tom Jones, et “The Look of Love”, un succès pour Dusty Springfield.

Il a beaucoup écrit pour Dionne Warwick, notamment “Walk on By”, “Do You Know the Way to San Jose?” et ‘Une maison n’est pas une maison.’

Une adaptation musicale ratée en 1973 a mis fin au partenariat de Bacharach avec Hal David, et le compositeur s’est retiré dans sa résidence d’été et a refusé de travailler. David et Warwick l’ont poursuivi en justice. Il finit par se réconcilier avec Warwick en 1985, produisant “C’est à quoi servent les amis” pour collecter des fonds pour la recherche sur le sida.















Bacharach a remporté sept prix Grammy, dont le gong Lifetime Achievement en 2008, lorsqu’il a été proclamé « Greatest Living Composer ». Il a partagé un Oscar avec David pour “Raindrops Keep Falling On My Head”, une chanson à succès interprétée par BJ Thomas dans le film de 1969 “Butch Cassidy and the Sundance Kid”, et a reçu un autre Oscar pour cette musique de film.

Son troisième Oscar est venu en 1982, pour “Best That You Can Do”, un thème de “Arthur” qu’il avait co-écrit avec sa femme Carole Bayer Sager. Ses autres bandes sonores comprenaient “What’s New, Pussycat ?”, “Alfie” et la parodie de James Bond de 1967 “Casino Royale”.

Ces dernières années, Bacharach a conclu un partenariat avec Elvis Costello, produisant un certain nombre de chansons populaires. Une compilation de leur travail devrait être publiée en mars. Dans une interview en 2018, Costello a rejeté l’association de Bacharach avec “écoute facile.”

« C’est peut-être agréable d’écouter ces chansons, mais elles n’ont rien de facile. Essayez de les jouer. Essayez de les chanter, “ a-t-il déclaré à AP.

Bacharach a été marié quatre fois, à l’actrice Paula Stewart (1953-1958), à l’actrice Angie Dickinson (1965-1980), à la parolière Carole Sager (1982-1991) et à Jane Hansen (1993-2023). Il a adopté un fils avec Sager et a eu deux enfants avec Hansen, un fils et une fille. La fille qu’il a eue avec Dickinson s’est suicidée en 2007.