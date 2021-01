Quatre membres d’un gang de passeurs de clandestins ont été emprisonnés pendant 78 ans au total pour la mort de 39 migrants vietnamiens, dont les corps ont été retrouvés à l’arrière d’un camion frigorifique au Royaume-Uni.

Les quatre hommes, Maurice Robinson, Ronan Hughes, Gheorghe Nica et Eamonn Harrison, ont été condamnés vendredi pour 39 chefs d’homicide involontaire coupable et de trafic de personnes.

Robinson et Hughes, tous deux d’Irlande du Nord, ont été emprisonnés respectivement pendant 13 ans et 4 mois et 20 ans après avoir reconnu leur culpabilité.

Nica, d’Angleterre, et Harrison, également d’Irlande du Nord, ont été condamnés respectivement à 27 ans et 18 ans après avoir été reconnus coupables par un jury.

La condamnation de vendredi a marqué le dernier chapitre pour certains de cette tragédie très médiatisée, qui a mis en lumière le commerce de la traite des personnes à travers l’Europe.

Dans ce cas, 39 migrants sont morts en transit depuis le Vietnam alors qu’ils tentaient de chercher une vie meilleure au Royaume-Uni.

Les victimes auraient été récupérées en Europe continentale par Nica et Harrison, avant d’être emmenées à Zeebruge, en Belgique. Là, ils ont été pressés dans un conteneur compact et hermétique pour être expédiés à Purfleet, dans l’Essex.

Au procès, le tribunal a appris que chaque personne avait accepté de payer jusqu’à 13 000 £ pour le voyage, qui leur avait été vendu comme un service «VIP».

De nombreuses victimes auraient tenté de sonner l’alarme sur le manque d’oxygène dans la caravane traversant la Manche – dont certaines ont envoyé des messages frénétiques à la famille de retour au pays sur la situation.

Le matin du 23 octobre, le chauffeur de camion Robinson a récupéré le conteneur dans le port d’Essex, l’abandonnant plus tard dans un parc industriel de Grays après avoir découvert que tout le monde à l’arrière était mort.

La police a déclaré que les 31 hommes et huit femmes, âgés de 15 à 44 ans, étaient décédés d’une combinaison d’étouffement et de surchauffe.