LA BARONNE Shirley Williams est décédée à l’âge de 90 ans, a déclaré sa famille aujourd’hui.

L’ancien député travailliste qui s’est séparé pour former les libéraux démocrates est décédé tôt le matin.

La baronne Shirley Williams de Crosby est décédée Crédits: Getty

Sa mort a provoqué une vague de chagrin chez les politiciens aujourd’hui.

Le chef des libéraux démocrates, Ed Davey, a déclaré: «C’est déchirant pour moi et pour toute notre famille libérale démocrate.

« Shirley a été une source d’inspiration pour des millions de personnes, un lion libéral et un véritable pionnier. Je me sens privilégié de l’avoir connue, de l’avoir écoutée et de travailler avec elle. Comme tant d’autres, elle me manquera terriblement.

« La vie politique sera plus pauvre sans son intellect, sa sagesse et sa générosité. Shirley avait une empathie illimitée mais trop rare en politique aujourd’hui; elle se connectait avec les gens, se souciait de leur vie et considérait la politique comme un outil crucial pour changer des vies pour le mieux .