Décès d’un adjoint abattu alors qu’il servait des papiers à son domicile en Caroline du Nord

GOLDSBORO, Caroline du Nord (AP) – Un adjoint du shérif est décédé après que lui et deux autres adjoints ont été abattus alors qu’ils tentaient de signifier des papiers d’engagement involontaire dans une maison de Caroline du Nord, ont annoncé mardi les autorités.

Les députés du comté de Wayne se sont rendus dans une maison au sud de Goldsboro pour signifier les journaux vers 10 h 30 lundi lorsque quelqu’un à l’intérieur a ouvert le feu, blessant les trois, ont déclaré des responsables du comté dans un tweet. Le suspect a été barricadé à l’intérieur de la maison pendant des heures et vers 20 heures, des membres de l’équipe SWAT sont entrés dans la maison et ont trouvé le suspect, identifié comme étant Jourdan Hamilton, 33 ans, mort d’une blessure par balle apparemment auto-infligée, ont déclaré des responsables.

Les députés ont été emmenés dans des hôpitaux et lundi soir, des responsables ont déclaré que le Sgt. Matthew Fishman, 38 ans, était dans un état critique et les deux autres adjoints, le cap. Andrew Cox, 37 ans, et l’adjoint Alexander Ramon Torres, 27 ans, étaient stables. Mardi, des responsables ont annoncé que Fishman était décédé.

Les députés n’avaient aucune raison de croire que le suspect était dangereux lorsqu’ils sont venus initialement pour signifier les journaux, a déclaré lundi le porte-parole du comté Joel Gillie aux journalistes.

Fishman travaillait pour le bureau du shérif depuis 2010 et travaillait auparavant pour le département de police de Mount Olive, où il était encore officier de réserve, ont déclaré des responsables du comté.

Le gouverneur Roy Cooper a ordonné que tous les drapeaux américains et de Caroline du Nord dans les installations de l’État soient mis en berne en l’honneur de Fishman.

The Associated Press