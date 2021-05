Décès du vice-président senior de la Goa Football Association, Lavinio Rebello

Le vice-président senior de la Goa Football Association (GFA), Lavinio Rebello, est décédé dimanche à Goa. Rebello était également vice-président du comité de futsal et de beach soccer de la Fédération indienne de football (AIFF). Le secrétaire général de l’AIFF, Kushal Das, a déclaré dans son message de condoléances: «La fraternité de l’AIFF est choquée d’apprendre la triste disparition aujourd’hui de Lavinio Rebello. Rebello était un grand amateur de football et son dévouement pour le football était sans précédent. Rebello, un administrateur passionné de football, restera dans les mémoires pour sa contribution au football de Goa et en tant que membre du comité AIFF Futsal et Beach Soccer. «

Das a ajouté que, « Au nom du président de l’AIFF, Praful Patel, et de tout le personnel de l’AIFF, nous présentons nos sincères condoléances à la famille endeuillée pour cette perte tragique et irréparable. »

La Sesa Football Academy de Goa a tweeté: «Nous sommes profondément attristés par la disparition prématurée du vice-président de l’Association de football de Goa, M. Lavinio Rebello. C’est une grosse perte pour le football de Goa et il va nous manquer. Nos plus sincères condoléances. »

