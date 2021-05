Décès du scénariste malayalam, réalisateur Dennis Joseph, Mohanlal et Suresh Gopi réagissent | Actualités régionales

Thiruvananthapuram: Le scénariste Ace Dennis Joseph, qui a écrit pour plusieurs films superhit dans les années 80 et 90 qui ont fait des acteurs Mammootty et Mohanlal des superstars, est décédé après avoir subi un arrêt cardiaque lundi soir (10 mai), ont déclaré des sources de l’industrie.

Joseph, qui a commencé sa carrière au début des années quatre-vingt en tant que journaliste dans un magazine de cinéma, a ensuite commencé à écrire des scénarios. Il a écrit des scripts pour 45 films en plus de réaliser cinq films, dont «Manu Uncle» lui a valu le prix national du meilleur film pour enfants en 1988.

Joseph a écrit le scénario du film Geethanjali du réalisateur as du réalisateur Priyadarshan en 2013. Il préparait un autre scénario, qui était en préparation.

Lundi soir, Joseph s’est effondré chez lui à Kottayam et a été transporté d’urgence à l’hôpital, où il a été déclaré mort à son arrivée.

Parmi les succès malayalam de tous les temps, Joseph avait écrit le scénario du blockbuster « New Delhi », un film qui a donné un nouveau souffle à la carrière de Mammootty en 1987.

Chaque fois que Joseph et le réalisateur Joshy se sont réunis, ils ont scénarisé certaines des plus grandes réussites de l’industrie cinématographique malayalam.

La carrière de Mohanlal a pris une envolée à la hausse après le film à succès de 1986 «Rajavinte Makhan», qui a été scénarisé par Joseph et réalisé par Thampi Kannanthanam.

Quand il a écrit ‘Non. 20 Madras Mail ‘, il a vu à la fois Mammootty et Mohanlal agissant ensemble dans le réalisateur Joshy.

Réagissant à la disparition de Joseph, Mohanlal a déclaré que « c’est sans doute lui qui m’a fait ».

« Prenez n’importe quel personnage que j’ai joué, je le lui dois. Et les grands films d’antan ont également été tournés dans d’autres langues juste à cause de la puissance de son scénario. Les dialogues de ‘Rajavinte Makhan’ continuent de résonner encore maintenant et cela dit Je n’ai jamais pensé qu’il irait aussi vite », a déclaré Mohanlal.

Une autre superstar Suresh Gopi, actuellement membre du Rajya Sabha dont le rôle dans « New Delhi » a également catapulté sa carrière cinématographique, a déclaré qu’il était choqué d’entendre cette nouvelle extrêmement triste.