Décès du Saskatoon Lit Nightclub : l’accusé comparaît pour la première fois devant le tribunal

Une femme accusée d’homicide dans une boîte de nuit de Saskatoon a fait sa première comparution devant le tribunal lundi.

Paige Theriault-Fisher, 22 ans, est accusée d’homicide involontaire dans la mort de Hodan Hashi, 23 ans, au Lit Nightclub – situé au-dessus du Crazy Cactus.

La police a déclaré avoir été appelée à la boîte de nuit à 2 h 40 le 5 novembre pour des informations selon lesquelles la femme souffrait d’une “blessure grave”.

Des officiers et des ambulanciers ont tenté de lui sauver la vie, mais elle a été déclarée morte sur les lieux, selon la police.

Thériault-Fisher a été arrêté au club. Elle a été initialement accusée de meurtre au deuxième degré, mais l’accusation a été rétrogradée en homicide involontaire.

Hodan Hashi est décédé à la suite d’une altercation dans une boîte de nuit de Saskatoon. (Facebook/Hodan Hashi)

La police a déclaré que Theriault-Fisher et la victime se connaissaient.

Des images graphiques de téléphones portables, circulant sur les réseaux sociaux, montrent la victime par terre couverte de sang. Dans la vidéo, une femme est au-dessus de la victime, la frappant et lui donnant des coups de pied.

La police demande aux gens de remettre des images de téléphones portables pour aider à l’enquête.

Thériault-Fisher portait un chandail à capuchon blanc et des lunettes pour sa première comparution à la Cour provinciale de Saskatoon. La Couronne s’est opposée à sa mise en liberté.

Elle doit être de retour au tribunal jeudi pour une enquête sur le cautionnement.

Crazy Cactus a refusé une interview avec CTV News.

“Par respect pour les personnes impliquées, nous ne commenterons pas davantage pour le moment”, a écrit l’entreprise dans un e-mail.

“Nous pouvons dire que notre établissement et notre personnel ont et continueront de fournir toute l’aide possible aux personnes impliquées.”

La famille de Hashi a lancé une page GoFundMe pour couvrir les frais de transport de son corps à Ottawa.

“C’est avec une grande incrédulité que nous avons perdu Hodan Hashi, notre sœur, fille et cousine à cause de la violence”, indique la description de la collecte de fonds.

“C’était une âme gentille, douce et généreuse qui rendait sa chemise à tous ceux qui en avaient besoin. Elle était aimée de beaucoup et était prête à montrer l’amour que le monde avait à donner”, a déclaré la collecte de fonds.