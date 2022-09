Décès du rappeur : père et adolescent inculpés pour le tournage de PnB Rock

LOS ANGELES –

Un homme arrêté jeudi à Las Vegas et son fils de 17 ans ont été accusés de meurtre dans la fusillade mortelle du rappeur PnB Rock dans un restaurant du sud de Los Angeles, ont annoncé les autorités.

Un groupe de travail sur les fugitifs dirigé par le FBI a arrêté Freddie Lee Trone, 40 ans, vers 13 heures, a annoncé la police de Los Angeles. Il avait été inculpé plus tôt dans la journée d’un chef de meurtre, de deux chefs de vol au deuxième degré et d’un chef de complot en vue de commettre un vol, a indiqué le bureau du procureur de district. Son fils, qui a été arrêté mardi, a été inculpé des mêmes chefs d’accusation.

L’épouse de Trone, âgée de 38 ans, Shauntel Trone, la belle-mère du garçon, a également été arrêtée mardi et accusée d’avoir été complice après coup du meurtre.

L’adolescent, qui reste emprisonné, a comparu pour la première fois devant un tribunal pour mineurs et a été invité à revenir le mois prochain. Shauntel Trone devait être interpellé plus tard jeudi. On ne sait pas quand Freddie Lee Trone comparaîtra devant le tribunal pour une audience d’extradition, ou si l’un d’entre eux a retenu les services d’un avocat.

PnB Rock, l’artiste hip-hop de Philadelphie âgé de 30 ans dont le nom légal est Rakim Allen, a été abattu le 13 septembre à Roscoe’s House of Chicken ‘N Waffles alors qu’il mangeait avec sa petite amie. Un braqueur s’est approché de leur table et a demandé des objets au rappeur, selon les enquêteurs.

Le voleur a pris des objets à la victime et s’est enfui dans une voiture qui attendait sur le parking, a indiqué la police. Rock a été déclaré mort dans un hôpital.

Rock était surtout connu pour son tube “Selfish” de 2016 et pour avoir fait des apparitions sur des chansons d’autres artistes telles que “Everyday We Lit” de YFN Lucci et “Cross Me” d’Ed Sheeran avec Chance the Rapper. Son dernier morceau, “Luv Me Again”, est sorti le 2 septembre.