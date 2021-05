Décès du producteur de films télougou BA Raju; l’industrie pleure | Actualités régionales

Hyderabad: Le producteur de Telugu et journaliste chevronné BA Raju est décédé après avoir subi un arrêt cardiaque ici, ont déclaré samedi des sources familiales. Raju (62 ans) est décédé alors qu’il suivait un traitement vendredi soir.

« Avec une tristesse et un chagrin extrêmes, nous aimerions annoncer le décès prématuré de notre père bien-aimé Shri BARaju. Il est décédé en raison de fluctuations soudaines du diabète et d’un arrêt cardiaque », a tweeté son fils B Shiva Kumar.

Que son âme repose en paix.

Raju a commencé sa carrière en tant que journaliste de cinéma et a ensuite commencé à faire des films. Il a dirigé un magazine de cinéma populaire «Super Hit» pendant plusieurs années. Il était également un analyste commercial de films bien connu.

La star de Telugu Chiranjeevi a exprimé son choc et son chagrin face à la disparition de Raju.

Choqué et attristé par la disparition soudaine de BARaju garu. Mes sincères condoléances et mes prières à la famille.

« Choqué et attristé par la disparition soudaine de BA Raju garu. Mes sincères condoléances et mes prières à la famille », a tweeté l’acteur et ancien ministre du syndicat.

Dans son message de condoléances, le cinéaste SS Rajamouli a déclaré: « Vraiment choqué par la disparition soudaine de BA Raju garu. Perdre un membre senior comme lui, qui a une si vaste expérience de travail en tant que journaliste de cinéma et PRO pour plus de 1500 films, est un vide qui ne peut pas être comblé. Vous nous manquerez. «