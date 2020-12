Le président de centre-droit Luis Lacalle Pou, ancien opposant politique, a écrit que le Vázquez «a affronté sa bataille finale avec courage et sérénité. … Il a servi son pays et a réalisé d’importantes réalisations grâce à ses efforts …

En tant que président, il a remanié le système de santé et élargi l’assistance aux familles, aux enfants et aux personnes âgées.

« Ces initiatives ont eu un impact sur la vie des enfants, des travailleurs et des femmes, contribuant à l’amélioration du niveau de vie et à une forte réduction de la pauvreté », a déclaré Jenny Pribble, coordinatrice des études mondiales à l’Université de Richmond et auteur d’un livre à propos de Vázquez.

Mais dans le deuxième gouvernement de Vázquez, l’économie s’est assouplie, la criminalité a augmenté et le vice-président Raúl Sendic a été contraint de démissionner pour corruption. Le front a perdu le pouvoir après un second tour aux élections de l’année dernière.

Dans sa jeunesse, il vend des journaux, travaille comme menuisier et installe des fenêtres. Il a excellé à la faculté de médecine et a choisi une carrière d’oncologue après une période de six ans au cours de laquelle une sœur, un frère et un père sont morts du cancer.