Décès du négociateur en chef lors du siège de l’ambassade iranienne en 1980

Le négociateur en chef de la police métropolitaine qui a aidé le SAS à sauver la vie de 19 otages lors du siège de l’ambassade iranienne en 1980 est décédé.

Le surintendant en chef Max Vernon faisait partie d’une équipe de six hommes chargée de négocier avec six terroristes armés qui ont assiégé le bâtiment diplomatique de South Kensington, dans l’ouest de Londres et pris 26 personnes en otage.

Les hommes armés, tous séparatistes arabes réclamant l’autonomie du Khuzestan sous contrôle iranien après la répression du régime en 1979, ont exigé la libération de 91 prisonniers et leur propre sécurité en échange de la remise des otages.

Le Premier ministre Margaret Thatcher a refusé de garantir aux terroristes le passage en toute sécurité hors de Grande-Bretagne – et entre le 30 avril et le 5 mai 1980, le monde a regardé et attendu que M. Vernon entamait ses négociations salvatrices.

Son discours fluide, porté sur grand écran par l’acteur Mark Strong dans le film de 2017 6 Days, a donné à l’escadron SAS B le temps dont il avait besoin pour prendre d’assaut l’ambassade, avec des millions de personnes regardant la télévision avec une haleine appâtée.

Au cours du raid de 17 minutes, le SAS a sauvé tous les otages restants sauf un et tué cinq des six preneurs d’otages. Une enquête a effacé le SAS de tout acte répréhensible tandis que le seul homme armé restant a purgé 27 ans dans les prisons britanniques.

Aujourd’hui, l’hôte de Good Morning Britain, Piers Morgan, a rendu hommage à M. Vernon, dont la cause du décès n’a pas encore été révélée. Il a tweeté: “ RIP Max Vernon, négociateur en chef de la police lors du siège de l’ambassade iranienne en 1980.

Le surintendant en chef Max Vernon a réussi la médiation avec les six terroristes armés et a acheté le SAS B Squardon le temps dont il avait besoin pour prendre d’assaut le bâtiment de South Kensington

La police armée devant l’ambassade d’Iran à Londres en 1980

Rusty Firmin, l’un des dirigeants des SAS ce jour-là, a déclaré: “ Max était le véritable héros, il nous a donné suffisamment de temps pour planifier et préparer la mission de sauvetage des otages. ” Max a été joué par Mark Strong en 6 jours.

M. Vernon avait l’expérience des sièges, ayant été impliqué à Balcombe Street cinq ans auparavant, lorsque l’IRA a retenu deux otages pendant six jours avant de se rendre.

Le surintendant principal du Met a rappelé: “ Je les ai regardés négocier à Balcombe Street et j’ai pensé que le gars qui l’avait fait avait fait un bon coup.

«Il les a insultés. Je ne veux pas de rapport avec un méchant sanglant, mais je veux une communication. Vous ne comprenez pas cela si vous êtes impoli. La négociation est un match d’escrime, vous ne pouvez pas vous permettre d’être sur le dos.

Rusty Firman, qui était caporal suppléant dans l’escadron, a affirmé que sans Vernon «le résultat aurait pu être très différent».

M. Firman a déclaré au Mirror: “ Max Vernon était le négociateur en chef. Il les a fait parler pendant six jours et nous a fait gagner du temps.

La première page du Daily Mail rapportant le sauvetage

«Il mérite plus de crédit qu’il n’en a jamais eu. Sans ce temps supplémentaire, le résultat aurait pu être très différent.

Six hommes armés ont pénétré de force dans l’ambassade de l’ouest de Londres en avril 1980, exigeant l’indépendance d’une partie du sud de l’Iran et prenant 26 otages.

Ils ont tué un otage au bout de six jours, ce qui a conduit le Premier ministre de l’époque Margaret Thatcher à ordonner au SAS de prendre d’assaut le bâtiment.

Les équipes SAS, arrivées secrètement à Londres depuis leur base de Hereford, ont effectué la mission de sauvetage Opération Nimrod.

Des millions de personnes ont regardé la télévision avec admiration alors qu’ils lançaient des grenades assourdissantes dans le bâtiment pour commencer leur assaut.

Le raid n’a duré que 17 minutes et tous les six hommes armés sauf un ont été abattus. Un deuxième otage a été abattu par les hommes armés et deux autres grièvement blessés.

M. Vernon a dit qu’il était au courant de la grave menace s’il disait la mauvaise chose.

Il a déclaré qu’il ne cherchait pas à établir un rapport avec les terroristes, ajoutant: “ Ce type d’individu que je déteste à cause de ce qu’ils faisaient. Tout ce que je voulais faire, c’était contrôler la situation et communiquer.

Une autre partie de l’héroïsme de M. Vernon lors de l’attaque l’a vu se porter volontaire pour transporter des cigarettes jusqu’à la porte d’entrée de l’ambassade pour obtenir des photos des criminels à l’intérieur.

Il a admis qu’ils auraient pu lui tirer dessus ou l’ajouter à leur liste d’otages, ajoutant qu’il n’était pas agréable de regarder le canon d’une mitrailleuse.

Dans des remarques franches, M. Vernon a noté que la pression que sa famille lui avait fait échapper à l’époque.

Le siège de l’ambassade iranienne: le jour où le SAS est sorti de l’ombre Le siège a commencé lorsqu’un groupe de six hommes armés a fait irruption dans l’ambassade iranienne à South Kensington, Londres, le 30 avril 1980. Ils ont pris en otage principalement le personnel de l’ambassade, mais parmi eux se trouvait le magnétophone de la BBC, Sim Harris, qui était à l’ambassade pour obtenir un visa. Le PC Trevor Locke, membre de l’escouade de protection diplomatique et en service dans le bâtiment, faisait également partie des personnes détenues sous la menace d’une arme. Les terroristes ont exigé la libération des prisonniers dans la province du Khuzestan, dans le sud de l’Iran, lors d’une série de négociations tendues avec la police qui a bouclé l’ambassade et les rues environnantes. Les hommes armés ont également exigé un passage sûr hors de la Grande-Bretagne. Le vétéran faisait partie de ceux qui ont pris part au célèbre raid SAS de l’ambassade d’Iran en 1980 Après avoir été frustrés par l’absence de progrès pendant cinq jours, ils ont tiré sur l’un des otages et ont jeté son corps hors de l’ambassade. La mort a été le signal de l’envoi du SAS – la devise Who Dares Wins -. Les équipes SAS, qui étaient arrivées secrètement à Londres depuis leur base de Hereford, ont été autorisées par le Premier ministre Margaret Thatcher à effectuer une mission de sauvetage, sous le nom de code Operation Nimrod. Dans la soirée du 5 mai, les journaux télévisés ont interrompu la programmation normale pour diffuser le début de la fin du siège alors que les soldats des SAS tous vêtus de noir faisaient un rappel sur le devant du bâtiment. Des millions de personnes les ont regardés avec admiration lancer des grenades assourdissantes dans le bâtiment pour commencer leur assaut. Le caméraman de la BBC, Sim Harris, a été capturé en train de se mettre en sécurité, sautant par-dessus un balcon, tandis que de la fumée s’échappait du bâtiment après qu’un rideau a pris feu. Ce qui n’a pas été vu par les caméras, ce sont les autres équipes – y compris Horsfall et Firmin – qui ont balayé le bâtiment dans une course pour libérer les otages avant qu’ils ne soient abattus. Le raid n’a duré que 17 minutes et tous les six hommes armés sauf un ont été abattus. Un deuxième otage a été abattu par les hommes armés et deux autres grièvement blessés. Le raid télévisé était la première fois que le public britannique voyait les soldats des forces spéciales en action et les élevait au statut de superstar. Fawsi Najad, le tireur survivant, a été emprisonné à perpétuité et libéré en 2008 après avoir purgé 27 ans de prison. Il a obtenu l’autorisation de rester au Royaume-Uni.

Mark Strong joue le négociateur bavard Max Vernon, qui a réussi à garder les otages en vie tout en gagnant la confiance des terroristes

Il a dit que sa femme avait éteint la télévision devant ses enfants en disant «si papa va se faire tuer, je ne veux pas le voir».

M. Vernon a été joué par l’acteur Mark Strong pour le film de 2017 6 Days.

Dans une interview accordée au Mail dimanche, M. Vernon a déclaré que sa femme voulait que Liam Neeson le joue dans le film.

“ Je n’ai jamais pensé à qui j’aimerais me jouer dans un film, même si ma femme dit que ça devrait être Liam Neeson ”, a-t-il révélé.

“ Quand j’ai rencontré Mark Strong, je lui ai dit: “ Tu n’es pas la bonne personne pour le rôle. Tu ne mesure que 1,80 mètre, je mesure 1,80 mètre et j’ai plus de cheveux que toi! ”

«En fait, il est idéal. Il ressent le besoin d’être calme à merveille. Si j’avais eu une voix comme la sienne, j’aurais peut-être mieux réussi à dissuader les gens des choses.

Mark Strong a déclaré au journal: “ Max était un personnage des coulisses, le personnage calme et efficace.

«Son mandat était de faire sortir tout le monde vivant et d’éviter le recours à la force. Essayer de résoudre un problème en parlant. Et c’est ce que j’avais dans la tête en le jouant: sa voix était son arme.