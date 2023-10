Décès du moteur économique Danny Martinez

Les habitants du comté de Putnam pleurent la perte d’un ami et chef d’entreprise, qu’ils disaient « plein de grâce ».

Daniel « Danny » Martinez, 95 ans, est décédé jeudi soir à son domicile de Palatka. Il aurait eu 96 ans le 31 octobre.

L’homme d’affaires Ben Bates, qui connaît Martinez depuis les années 1970, a déclaré que Martinez était un ami cher et un partenaire dans de nombreux investissements. Bates a décrit Martinez comme un homme ferme mais bon, vif et intelligent. Lorsque Martinez parlait, a déclaré Bates, les gens écoutaient.

« Dans mon esprit, il a probablement fait plus pour cette communauté que quiconque que je connais », a déclaré Bates. « Il est le titan parmi les hommes de cette communauté. »

Martinez a été impliqué dans de nombreuses organisations du comté de Putnam, notamment Haven Hospice, Rodeheaver Boys Ranch et Boy Scouts of America.

Martinez a grandi à Tampa et après avoir obtenu son diplôme de l’Université de Floride, il a déménagé à Palatka dans les années 1950 avec sa femme, Katherine, mieux connue sous le nom de Katie.

Katie et Danny Martinez se tiennent devant un panneau de rue nommé en leur honneur au Rodeheaver Boys Ranch.

En 1952, il rejoint Hudson Pulp & Paper Corp. à Palatka en tant qu’ingénieur de recherche en chimie. Lorsque Georgia-Pacific a acquis Hudson en 1979, Martinez est devenu directeur de l’usine de Palatka.

Son travail l’a obligé à déménager à Atlanta, où il a pris sa retraite en 1992 en tant que vice-président principal de la fabrication de pâtes et papiers, selon Chris Gent, directeur des affaires publiques de l’usine de Palatka.

« Nous sommes profondément attristés par la perte de Danny Martinez, ancien directeur d’usine et dirigeant de Georgia-Pacific qui a apporté une contribution significative à notre usine de Palatka, à notre entreprise et à la communauté qui lui était chère », peut-on lire dans un communiqué de GP. « L’impact de Danny a été incommensurable, et son dévouement et son expertise ont joué un rôle déterminant dans notre succès. Nos pensées et nos condoléances vont à la famille et aux amis de Danny alors qu’ils traversent cette période difficile. Sa mémoire restera à jamais chérie et son héritage continuera de nous inspirer tous.

Danny Martinez détient le Silver Beaver Award qu’il a reçu des Boy Scouts of America à Palatka.

Après sa retraite, Martinez est ensuite retourné à Palatka, où il a travaillé comme consultant en fabrication de tissus pour des entreprises latino-américaines jusqu’en 2017, a rapporté le Palatka Daily News.

Tout au long de sa carrière et même par la suite, Martinez a gardé le comté de Putnam au premier plan de son esprit. En fait, a déclaré Bates, Martinez a pensé au comté de Putnam jusqu’à la toute fin. Bates a déclaré que lorsqu’il avait rencontré Martinez la semaine dernière, celui-ci prévoyait une réunion en janvier.

Bates et l’homme d’affaires Wayne McClain ont déclaré qu’il serait difficile de trouver une organisation dans laquelle Martinez ne serait pas impliqué. McClain a qualifié Martinez d’homme altruiste et unique en son genre.

« Son âme était pleine de générosité », a déclaré McClain. « Son âme était pleine de grâce. »

Martinez s’attaquerait à toute question vitale pour la communauté, même si elle n’était pas populaire, comme le référendum obligataire du district scolaire du comté de Putnam pour la construction de nouvelles écoles, a déclaré McClain.

Les électeurs ont approuvé le référendum lors des élections générales de 2022. Le surintendant Rick Surrency a déclaré qu’il ne croyait pas que le référendum sur les obligations aurait été réussi sans l’aide de Martinez.

« Danny m’a aidé en tant que surintendant en m’encourageant constamment à avoir une vision audacieuse pour notre district scolaire et notre communauté. Il avait tellement confiance en lui que cela m’a influencé en tant que leader », a déclaré Surrency. « Je savais que s’il pouvait être aussi énergique et avoir un impact sur la communauté à 90 ans, je devrais pouvoir suivre son exemple. »

Danny Martinez, quatrième à partir de la droite, s’adresse aux gens de l’usine Georgia-Pacific Palatka en 1982.

L’épouse de Martinez, Katie, est décédée en 2021 alors qu’elle était sous la garde du Haven Hospice Roberts Care Center. Il remerciait souvent Haven et ses employés pour la façon dont ils prenaient soin de sa femme.

Il a créé le Katie & Danny Martinez Palliative Care Endowment au Haven Hospice et a organisé des événements de collecte de fonds pour la Haven Hospice Foundation. Il a été président du conseil d’administration de la Haven Hospice Foundation.

Sharon Jones, vice-présidente du développement de la fondation, a déclaré que Martinez était un grand leader et mentor qui n’a jamais oublié qu’il venait de Palatka. Il aimait la ville et ne comprenait pas pourquoi le reste du monde ne l’aimait pas autant que lui, dit-elle.

Il a joué un rôle déterminant dans la création de la Haven Hospice Foundation, a déclaré Jones, et a été généreux envers la dotation en l’honneur de sa femme.

« Il était vif d’esprit et appréciait les gens vifs d’esprit autour de lui, et il nous manquera à tous », a déclaré Jones.

Martinez est représenté comme étudiant en 1945 à la Hillsborough High School de Tampa.

Martinez était un philanthrope qui veillait sur tout le monde, quelle que soit sa classe sociale ou son titre professionnel, a déclaré le révérend Karl Flagg.

Il a déclaré que Martinez était l’un des dirigeants communautaires les plus importants du comté de Putnam. Les dirigeants communautaires ont surnommé Martinez « le parrain » parce qu’il écoutait méthodiquement, qu’il était un leader déterminé et qu’il incluait tout le monde dans ses décisions, a déclaré Flagg.

«Pour moi, il était le professeur des leaders communautaires», a déclaré Flagg.

Martinez ne voulait pas de fanfare pour aider les gens, a déclaré Flagg. Le défunt homme d’affaires et philanthrope voulait simplement honorer les autres, a déclaré Flagg.

Martinez était un mentor qui investissait dans d’autres dirigeants et avait sa place dans chaque salle de conseil ou réunion parce qu’il apportait des idées que personne d’autre ne faisait, a ajouté Flagg.

Les membres de la communauté que Martinez aimait peuvent lui rendre hommage lors de son service commémoratif, qui aura lieu à 11 heures le 13 octobre à l’auditorium de la Florida School of the Arts du St. Johns River State College, 5001 St Johns Ave. à Palatka.

« Ses empreintes resteront à jamais gravées dans le sable du temps dans le comté de Putnam », a-t-il déclaré.

Le rédacteur en chef Brandon Oliver a contribué à cette histoire.